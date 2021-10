Advarer mot å stoppe togkonkurranse i Oslo

– Det er veldig uheldig hvis de stopper konkurransen, både for operatørene som har etablert seg i Norge og for kundene, sier Lena Angela Nesteby.

Hun er fungerende administrerende direktør i SJ Norge, og advarer den nye regjeringen mot å avblåse anbudskonkurransen.

SJ er et av flere selskaper som er interessert i å drive lokaltogtrafikken i Oslo-området fra desember 2023. Den trafikken er det Vy, det tidligere NSB, som driver i dag.

– Jeg tror konkurransen vil gi kundene et bedre tilbud. Derfor er det synd om den blir avlyst, sier fungerende administrerende direktør i SJ Norge, Lena Angela Nesteby. Foto: Kjartan Rørslett / NRK



«Indrefileten»

I august leverte en rekke selskap sine anbud til Jernbanedirektoratet i konkurransen om å overta trafikken på strekningene som kan regnes som «indrefileten» i det norske togsystemet.

Grunnen er den store trafikken: I 2019 reiste over 28 millioner passasjerer med tog på strekningene i trafikkpakke 4.

Den omfatter strekningene:

Spikkestad /Asker – Lillestrøm

Stabekk/Oslo S – Ski

Oslo S – Ski

Stabekk – Moss

Oslo S – Mysen/Rakkestad

Oslo S – Hakadal/Jaren

Oslo S – Halden

Oslo S – Gjøvik

Passasjerer venter på tog på Oslo S. Bildet er fra 2018. Foto: Truls Antonsen / NRK

De som konkurrerer om å få overta er antakelig Flytoget, finske VR, britiske Go Ahead (som i dag kjører på Sørlandsbanen), Hongkong-baserte MTR (driver T-banen i Stockholm og noe togtrafikk i Sverige), og SJ Norge (som i dag driver Dovrebanen, Rørosbanen, Raumabanen, Nordlandsbanen, Trønderbanen og Meråkerbanen).

I tillegg vil selvsagt Vy som kjører trafikken i dag, kjempe for å få fortsette med det.

– Går som planlagt

I Jernbanedirektoratet vurderer de nå tilbudet fra selskapene; hvem tilbyr det beste togtilbudet til kundene, og til den beste prisen for skattebetalerne? Togtrafikken mottar nemlig store offentlige tilskudd.

– Prosessen går som planlagt, og følger framdriftsplanen, sier direktør for persontrafikkavtaler, Hans H. Kristensen.

Anbudskonkurransen har allerede kostet både staten og togselskapene mye arbeid. Blir den avlyst, kan det komme krav om erstatning, bekrefter Kristensen:

– Skulle vi komme i den situasjonen, må vi vurdere hva som vil være et legalt krav som vi regner med vil bli fremsatt og så ta stilling til det da, sier han.

Rolf Ringdal, leder i Norsk Lokomotivmannsforbund forventer at den nye regjeringen avblåser anbudskonkurransen i Oslo-området. Foto: Norsk Lokomotivmannsforbund

– Meningsløs konkurranse

Solberg-regjeringens mål med konkurranseutsettingen var et best mulig tilbud til kundene til en lavest mulig pris for samfunnet.

Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV og Rødt, som nå har flertall på Stortinget, er derimot imot konkurranse i togtrafikken. De mener tilbudet blir dårligere av at togtrafikken blir splittet opp og drevet av flere aktører.

– Jeg forventer at den nye regjeringen stopper anbudskonkurransen på Østlandet. Partiene har sagt til både ansatte på jernbanen og de reisende at de er imot den. Da er det eneste logiske at de stopper konkurransen, sier Rolf Ringdal, leder i Norsk Lokomotivmannsforbund.

Monica Huseby Antonsen venter på toget til Spikkestad. Foto: Kjartan Rørslett / NRK

Delte meninger blant passasjerer

Passasjer Monica Huseby Atonsen reiser daglig mellom Oslo og Spikkestad.

– Denne uka har det vært en del problemer. Det er ofte sånn at hvis det starter på en mandag med problemer, så fortsetter det resten av uka. Så kan det gå uker, eller måneder der alt fungerer, sier hun.

Men hun er litt skeptisk til konkurranseutsetting.

– Når de har splitta opp det som en gang var NSB, så føler jeg at det er liksom ingen som har ansvaret for noen ting lenger. Alle skylder på alle. Hvis det skal splittes opp enda mer, føler jeg bare at ansvaret skyfles videre, sier hun.

En annen passasjer vi treffer på Oslo S, Morten Halaas, er uenig:

– Jeg mener at konkurranse i utgangspunktet er en god ting. Når det er flere om beinet, så finner man ofte fram til de beste løsningene, sier han.

Seint i går ettermiddag var det god plass. Men det kan være trangt på togene inn og ut av Oslo. I anbudskonkurransen vil selskapene antakelig forsøke å tilby flere avganger. Foto: Kjartan Rørslett / NRK

– Vil gi et bedre tilbud

Lena Angela Nesteby i SJ Norge mener det er synd om konkurransen avblåses nå, også fordi koronaen har gitt unntakstilstand i hele perioden etter at de vant flere anbud.

– Selskapene konkurrerer jo om hvem som kan gi det beste tilbudet til kundene: Flere avganger og større kapasitet på strekningene. I tillegg har jo konkurransen om de tidligere trafikkpakkene vist at det gir staten en mye lavere pris, sier hun.

Tonje Løkaas Fossum, kommersiell direktør i Go Ahead Norge bekrefter at de er med i konkurransen om den store trafikken i Oslo-området.

– Takket være anbudsprosessen vil staten spare store beløp også på Trafikkpakke 4 – uansett hvilken aktør som måtte vinne. Vi er overbevist om at vi kan levere et bedre togtilbud til lavere pris, og er motiverte for oppgaven, skriver hun til NRK.