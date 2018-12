«Sterke reaksjoner» fra politiansatte etter bomtrusselen i Ski: – Et angrep på demokratiet

Skulstad innkalte torsdag til pressekonferanse i Politidirektoratets lokaler på Majorstua i Oslo. Bakgrunnen er at det onsdag ble sendt en bombe i posten til politihuset i Ski.

Ifølge politimester i Øst politidistrikt, Jon Steven Hasseldal, var bomben designet for å skade eller drepe personer i politiet, ikke for å skremme.

– Dette oppleves ubehagelig for våre ansatte, sier den fungerende politidirektøren torsdag ettermiddag.

– På bakgrunn av dette har det blitt gjennomført tiltak for å sikre politiansatte i hele Norge. Vi vet ikke hvem som står bak, og det er iverksatt en omfattende etterforskning, sier Skulstad.

– Opptrådte profesjonelt

Etter det NRK erfarer var ikke bomben kraftig nok til at hele politihuset ville blitt rammet, men den var farlig nok til at personer ville blitt alvorlig skadet eller drept. Bomben beskrives som noe amatørmessig utført av personer med kjennskap til hendelsen.

Til tross for at politiet opplyser å ikke ha noen mistenkte saken per nå, vet NRK at det er flere konkrete navn som nå undersøkes nærmere. Enkelte av disse navnene skal politiet ha hatt på blokka siden onsdag kveld.

På pressekonferansen roste Skulstad flere ganger de som mottok pakkken ved postmottaket på politihuset på Ski.

– Pakken viste seg å være en skarp sprengladning. Ansatte fattet mistanke til pakken, og forhindret at innholdet eksploderte.

– Heldigvis var de årvåkne. De opptrådte veldig profesjonelt og riktig, uttalte Skulstad. Han mener at de ansatte sannsynligvis avverget at noen ble skadd som følge av bomben.

– Et angrep på demokratiet

Leder i Politiets Fellesforbund (PF), Sigve Bolstad, roser i likhet med Skulstad dem som håndterte bomben ved postmottaket for at ingen ble skadd eller drept.

– Reaksjonene på dette i politiet er sterke, dette er veldig alvorlig. Dette er et direkte angrep på demokratiet, og det kunne ha gått med mange liv, sier Bolstad, som beskriver bombetrusselen som «drøy og veldig alvorlig».

Bolstad mener det er viktig at alt av nødvendige ressurser brukes for å finne ut hvem som sendte bomba, og hva motivet var.

PF-lederen ser hendelsen som en del av en større trend, der omfanget av trusler mot politiet øker.

– Vi ser dessverre at det har vært en økning i grove handlinger mot politiet, og at resepekten for politiet har avtatt noe. I tillegg har det vært noen eksempler fra Oslo, der politiet har blitt angrepet, sier Bolstad.

Sigve Bolstad, leder i Politiets fellesforbund, kaller bomben som ble sendt til politihuset på Ski et angrep på demokratiet. Foto: Martin H. W. Zondag / NRK

– Synlige og skjulte tiltak

Den konstituerte politidirektøren vil ikke gå i detalj på hvilke tiltak som er iverksatt for å sikre politisansatte over hele Norge.

– Det er satt til verks synlige og skjulte tiltak. Distriktet har ansvar for tiltak i eget distrikt. Jeg har bedt politimesterne i alle politidistrikt i alle særorgan om å ta vare på sine ansatte, sier Skulstad.

Skulstad sier man per nå ikke er kjent med flere, lignende hendelser, og viser til at det er PST som har ansvaret for å undersøke hendelsen.

Skulstad sier det ikke er naturlig å kommentere om det er en amatør eller en profesjonell som står bak bombetrusselen.

Politioverbetjent Svein Brage Husdal i Øst politidistrikt sier til NRK at det nå foregår en bred politietterforskning, men at de foreløpig ikke har noen konkrete mistenkte. Han ønsker ikke å utdype hvilke etterforskningsskritt politiet nå gjør.

– Vi har ingen mistenkte på blokka. Vi etterforsker bredt, og det vil være naturlig å sjekke opp personer som har vært i kontakt med politiet fra før. Det er et av mange gjøremål, sier han til NRK.