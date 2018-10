Oslo Børs gikk ned 2,6 prosent torsdag

Det er over to år siden sist Oslo Børs falt like mye som den gjorde torsdag, ifølge E24. Vi må tilbake til juni 2016 for å finne en like brå nedgang.

Børsen falt hele 3,6 prosent i løpet av de første minuttene etter åpning. Noe av tapet ble raskt hentet inn, før det gradvis gikk nedover til litt etter lunsj. Deretter snudde trenden og gikk forsiktig opp utover ettermiddagen.

Etter en urolig formiddag, begynte innhentingen ved 12.30-tiden. Det var likevel langt fra nok til å ta igjen det tapte fra tidligere på dagen. Samtlige av aksjene som utgjør hovedindeksen, endte dagen i rødt, bortsett fra teknologiselskapet Asetek, som gikk opp 6,4 prosent.

Bratt nedgang

Blant alle de tradisjonelle børslokomotivene pekte derimot pilene nedover, i mange tilfeller bratt nedover. Equinor falt 3,4 prosent, mens Subsea 7 og Aker gikk ned henholdsvis 3,9 og 4 prosent. DNB (-2,3 prosent) og Hydro (-2,1 prosent) gjorde det bedre enn hovedindeksen, mens «vinneren» på topp-ti-listen ble Marine Harvest, som slapp unna med en nedtur på 1 prosent.

Oljeprisen svingte til dels mye gjennom torsdagen, og da Oslo Børs stengte hadde prisen på et fat nordsjøolje falt med rundt halvannen prosent til 81,36 dollar.

Rolig start i USA

Nedturen både på Oslo Børs og ellers i verden var ventet etter at Wall Street onsdag hadde sin dårligste dag på flere måneder. I Asia fulgte Tokyo med nedover med et fall på 4 prosent, mens Hang Seng-indeksen i Hongkong falt 3,7 prosent.

I Europa endte FTSE 100-indeksen ned 1,5 prosent. CAC 40 i Paris gikk ned 1,2 prosent, mens DAX-indeksen i Frankfurt falt med mer beskjedne 0,8 prosent.

Wall Street fikk en rolig start dagen derpå. Etter to minuttres handel torsdag lå Dow Jones-indeksen 0,2 prosent lavere enn sluttnoteringen dagen før. Den bredere indeksen S&P 500 falt også 0,2 prosent, mens hovedindeksen på teknologbørsen Nasdaq gikk ned 0,1 prosent.