«Onkel Skrue» er løslatt

Det bekrefter hans advokat John Christian Elden til NRK.

– Min klient er hjemme igjen. Politiet besøkte ham i går og villa ha en forklaring fra ham, og det har de nå fått, forteller Elden.

Saber ble pågrepet fordi politiet mener han har brutt et kontaktforbud i forbindelse med en trusselanmeldelse. For rundt to måneder siden ga politiet ham et besøksforbud mot en forretningsmann på Østlandet. Men Elden mener forbudet ikke er gjeldende ettersom politiet ikke sendte det inn da de skulle.

– Politiet glemte å sende den saken til retten innen fem dager slik som de skal, og så har de nå siktet ham for å ha sendt en e-post til denne mannen, sier Elden.

– Han har nå forklart seg om forholdene, og politiet har løslatt ham med en gang.

– Meningsløst å sende beredskapstroppen for et avhør

Ifølge advokaten kommer hans klient nå til å få en bot eller så blir saken henlagt.

– Hva tenker din klient om at det ble gjennomført en væpnet aksjon mot ham for et besøksforbud?

– Han synes det er nokså meningsløst når politiet selv sitter på gjerdet og glemmer en sak i to måneder, og så sender beredskapsstyrken for å ta avhør av ham, sier Elden.

Politiet i Oslo opplyste i går at avgjørelsen om å bevæpne seg ble tatt på grunn av Sabers historikk fra et miljø som har befatning med våpen.

Kjent for politiet

Imran Saber har for ordentlig vært i politiets søkelys lenge. Han er kjent som David Toskas venn og «finansminister» og går under kallenavnet «Onkel Skrue», angivelig på grunn av hans kjærlighet til penger.

39-åringen ble dømt til tre års fengsel i Wonderboy-saken. Han er også tiltalt for heleri av Munch-litografiet «Historien».