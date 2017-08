Imran «Onkel Skrue» Saber pågrepet i trusselsak

Oslopolitiet gikk i går kveld til aksjon i Sinsenveien i Oslo.

KRIMSJEF: Knut Erik Ågrav er leder for krimavdelingen i Tønsberg-politiet. Foto: Henrik Bøe / NRK

– Vi har bedt politiet i Oslo om bistand til en pågripelse i forbindelse med at en person bosatt i Tønsberg har blitt utsatt for trusler fra en person bosatt i Oslo, Knut Erik Ågrav leder for krimavdelingen i politiet i Tønsberg.

Ågrav bekrefter til NRK at det var Imran «Onkel Skrue» Saber som ble pågrepet. Det var Dagbladet som først skrev at det var Saber som ble pågrepet.

Pågrepet i en trusselsak

– Det er anmeldt trusler mot en person bosatt i Tønsberg. Og det gitt et kontaktforbud i forbindelse med den anmeldelsen. Vi mener det er brutt, derfor en reaksjon fra oss.

Saber er kjent som venn av NOKAS-dømte David Toska, og ble dømt til tre års fengsel i Wonderboy-saken. Han er også tiltalt for heleri av Munch-litografiet «Historien».

Saber sitter nå i arrest i Oslo og skal avhøres av oslopolitiet. Hans advokat John Elden sier at han ikke har hørt fra sin klient. Det er ingen andre pågrepet i saken, ifølge politiet.

