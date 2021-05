– Vi delte noe stort sammen

Dette må vere skjebnen

I kvar sin landsdel, ein på heimekontor og ei med heimeundervising møttest eg og min kjære på Instagram i mai i fjor. Eg hadde akkurat begynt å leggje ut nokre dikt på Instagram, han gjorde det same.

Då me fann ut at me var fødd på akkurat same dag, fann me ut at dette må vere skjebnen. I juni møttest me i ein tredje landsdel, og det vart full klaff. No pendlar han mellom Vestlandet og Trøndelag. Ungane mine har blitt veldig glad i han, som eg.

Renate Tytingvåg