Vi i NRK vil ha dine fine historier

Det er ingen hemmelighet at koronatiden har vært tøff for mange. Vi skal leve med smitteverntiltak en stund til.

Men det har kanskje ikke bare vært beksvart i året som har gått. Mange sier de har fått mer tid til hverandre. Til familie og nære venner.

Har du opplevd noe fint i koronatiden? Har du truffet den rette? Har du og barnet ditt kommet nærmere hverandre?

Har du oppdaget noe fint om en venn som du ikke har tenkt over? Har du stilt opp for noen som trengte det, eller har noen stilt opp for deg?

Da vil NRK høre fra deg. Vi vil høre om de fine øyeblikkene nordmenn har opplevd i koronatiden.

Arne og Siren Rustad ga hverandre den første klemmen på nesten et år etter at Arne ble fullvaksinert. Foto: Lidvard Sandven / NRK

Det trenger ikke være store, livsomveltende hendelser. Vi vil høre om morgenkaffen du og kollegaen din har tatt på Zoom hver dag siden pandemien startet.

Om turene du og søsteren din har gått. Om noe nytt du har funnet ut om bestefaren din. Om annerledes-bryllupet du feiret. Om hobbyen du og vennen din har tatt opp i fellesskap.

Send oss en e-post og fortell om ditt koronalyspunkt på rundt 100 ord. Legg ved et bilde av deg selv og den du er glad i, i tillegg til fullt navn og telefonnummer.

NRK vil plukke ut fine koronaøyeblikk vi vil dele med leserne våre. Vi forbeholder oss retten til å redigere teksten din.