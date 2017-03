Fredag kunne NRK fortelle at Tollvesenet de siste månedene har beslaglagt 21 sexdukker fremstilt som barn. Nå slår Kripos alarm om den nye trenden.

Dukkene er rundt en meter lange. Noen av dukkene har vært pakket inn i barnetepper og hatt barneklær på.

Psykologspesialist Pål Grøndahl har ikke hørt om dette fenomenet før.

– Kan bruk av slike dukker øke faren for reelle overgrep mot barn, eller kan det være et substitutt?

– Dette vet vi rett og slett ikke nok om. Men i lys av studier om blant annet det å bli voldelig av å se vold på tv og film, så vil det for mange kunne fungere som et substitutt. Men for andre kan det være en risikofaktor for at dette utløser utvidet overgrepsatferd.

En person varetektsfengslet

I tillegg til dukkene skal pakkene ha inneholdt diverse renseutstyr. Dukkene er bestilt av menn i alderen 18–60 bosatt ulike steder i landet.

Så langt er en mann varetektsfengslet. Han erkjenner ikke straffskyld.

Politiet mener saken rammes av paragraf 311: «Fremstilling av seksuelle overgrep mot barn eller fremstilling som seksualiserer barn».

– Grøndahl, er det bedre at man benytter barnedukker framfor laster ned overgrepsmateriale?

– Ja, det er det jo. Dersom det er den effekten det har, men det vet vi ikke nok om ennå.

IMPORT: Tollere har siden oktober 2016 beslaglagt flere slike dukker som er bestilt av norske borgere. Foto: OLA MJAALAND / NRK

Tviler på effekt av forbud

Terapeut og spesialist i sexologisk rådgivning, Margrete Wiede Aasland, har vært borti dette tidligere da hun jobbet i Redd Barna. Hun ikke er overrasket.

– Jeg blir helt utslitt av å høre om dette, men ingenting forundrer meg lenger. Menneskets fantasi har nærmest ingen grenser.

Aasland sier det er mulig at enkelte vil bruke disse dukkene fremfor å begå fysiske overgrep, men at det er ikke mulig å slå fast.

Hun etterlyser først og frem et tilbud til de som tiltrekkes seksuelt av barn.

– Jeg tror ikke disse dukkene vil kunne ha forebyggende effekt på lengre sikt. Man vil kanskje gå lei av substituttet (dukken) etter en stund og fristes til å begå forbrytelse med et levende barn, sier Aasland, og legger til:

– Vi må oppfordre mennesker som tenner seksuelt på barn om å søke hjelp hos kvalifiserte terapeuter – men dessverre er det ikke alltid hjelpen er der. Der vil også alltid være mennesker som utfører overgrep mot barn som ikke ønsker hjelp til å slutte med det.

Svært virkelighetsnære

Kripos påpeker at dukkene er svært virkelighetsnære, og det er mulig at seksuell omgang med dukkene kan bryte ned barrierer mot å begå overgrep mot barn.

De mener at personer som bestiller slike dukker kan ha begått overgrep mot barn tidligere, eller at de kan utgjøre en risiko for å begå overgrep mot barn i fremtiden, og at det derfor er svært viktig at disse personene oppdages.

Noen av mottakerne er tidligere domfelt for seksuallovbrudd, flere har tilgang til barn via jobb eller familie, og flere har hittil vært ukjente for politiet for lignende forhold.

– Jeg kjenner at jeg reagerer voldsomt, når jeg ser dette. Den første ble beslaglagt i oktober, siden da har vi beslaglagt 21. Vi er bekymret og sjokkert, sier Jørn Ferner Bergersen, fungerende avdelingsdirektør i Tolletatens etterretningssenter, til NRK.