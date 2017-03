Tollere har beslaglagt 21 sexdukker fremstilt som barn

Siden høsten 2016 har Tollvesenet avdekket flere tilfeller hvor norske borgere bestiller og importerer sexdukker fremstilt som svært naturtro barn.

Jørn Ferner Bergersen, fungerende avdelingsdirektør i Tolletatens etterretningssenter. Foto: OLA MJAALAND / NRK

Det opplyser Kripos til NRK.

Noen av mottakerne er tidligere domfelt for seksuallovbrudd, flere har tilgang til barn via jobb eller familie, og flere har hittil vært ukjente for politiet for lignende forhold.

– Jeg kjenner at jeg reagerer voldsomt, når jeg ser dette. Den første ble beslaglagt i oktober, siden da har vi beslaglagt 21. Vi er bekymret og sjokkert, sier Jørn Ferner Bergersen, fungerende avdelingsdirektør i Tolletatens etterretningssenter, til NRK.

NY UTVIKLING: Totalt 21 slike dukker har blitt beslaglagt av Tollvesenet siden høsten 2016. Dukkene er omtrent en meter lange. Foto: Tollvesenet

Dukkene er rundt en meter lange. Noen av dukkene har vært pakket inn i barnetepper og hatt barneklær på.

I tillegg skal pakkene ha inneholdt diverse renseutstyr. Dukkene er bestilt av menn i alderen 18–60 bosatt ulike steder i landet.

– Uvel

– Det er ingen tvil om at man vet hva man bestiller når man kjøper dette på nett, sier Bergersen og peker på dukken som ankom mandag denne uken.

– Jeg blir rett og slett uvel.

Tolletaten har sammen med Kripos valgt å informere om beslagene fordi de er bekymret for utviklingen.

– Vi synes det er viktig med tanke på den samfunnsbeskyttende rollen vi har på grensen, sier Bergersen.

Erfarne tollere, som fant dukkene, skal ha reagert sterkt da dukkene ble funnet, får NRK opplyst.

– Vi var ikke forberedt på hva vi skulle pakke opp. Jeg blir uvel, sier tolloverinspektør Birgitte Hansson.

Fire saker

Erik Rand, politiadvokat i Sør-Vest politidistrikt, opplyser at de nå har fire saker til behandling. En person er varetektsfengslet i to uker, mistenkt for oppbevaring av overgrepsmateriale.

FANT DUKKE OG BILDER: Erik Rand, politiadvokat i Sør-Vest politidistrikt, opplyser at de fant både ei dukke og overgrepsbilder under en ransakelse. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Grunnlaget er at politiet foretok ransaking hos vedkommende etter at vi hadde mistanke om at han hadde innført en sexdukke utformet som et barn. Under ransakingen fant politiet overgrepsbilder av barn i seksuelle situasjoner. Vi vil etterforske dette videre og ba om varetektsfengsling for å unngå forspillelse av bevis, sier Rand, og legger til:

– Etterforskningen vil vise om det er den siktede har bestilt dukken og om han har visst hva han har bestilt.

Forsvarer for den varetektsfengslete mannen, Jørgen Berner Torstensen, sier klienten ikke erkjenner straffskyld.

– Han er nå varetektsfengslet i to uker og sitter på brev- og besøksforbud. Utover det ønsker jeg ikke å kommentere saken, sier han til NRK.

– Stadig flere saker

Dukken ble stanset av Tollvesenet på Gardermoen, og påtalemyndigheten mener den rammes av straffeloven, paragraf 311: «Fremstilling av seksuelle overgrep mot barn eller fremstilling som seksualiserer barn».

Straffeloven § 311 Ekspandér faktaboks § 311. Fremstilling av seksuelle overgrep mot barn eller fremstilling som seksualiserer barn Med bot eller fengsel inntil 3 år straffes den som a) produserer fremstilling av seksuelle overgrep mot barn eller fremstilling som seksualiserer barn, b) utgir, tilbyr, selger, overlater til en annen, gjør tilgjengelig eller på annen måte søker å utbre fremstillinger som nevnt i bokstav a, c) anskaffer, innfører eller besitter fremstillinger som nevnt i bokstav a, eller forsettlig skaffer seg tilgang til slikt materiale, d) holder offentlig foredrag eller istandbringer offentlig forestilling eller utstilling av fremstillinger som nevnt i bokstav a, eller e) forleder noen under 18 år til å la seg avbilde som ledd i kommersiell fremstilling av rørlige eller urørlige bilder med seksuelt innhold. Med barn menes i denne paragrafen personer som er eller fremstår som under 18 år.

– Hvor mange slike saker har dere?

– Det dukker opp stadig flere saker med disse dukkene, vi har nå fire slike saker til behandling. Vi har begynt etterforskning rundt disse fire dukkene og har grunn til å tro at det kommer flere saker, sier Rand.

BESLAG: Noen av dukkene har hatt klær og noen har vært pakket inn i barnetepper. Foto: Tolletaten

Alle de fire personene er siktet, men kun en er varetektsfengslet.

– De fire siktede i disse sakene, er de tidligere dømt for overgrep mot barn?

– Det ønsker jeg ikke å komme inn på nå.

Virkelighetsnære dukker

Kripos vurderer at det å bestille sexdukker utformet som et barn er en indikasjon på at de som bestiller dukkene har en seksuell tiltrekning til barn.

– Tolletaten har gjennom systematisk arbeid oppdaget en ny trend som Kripos ser svært alvorlig på. Politiet er helt avhengige av et godt samarbeid med offentlige og private aktører for å hindre at barn blir utsatt for overgrep. Her har tolletaten gått foran som et svært godt eksempel, sier Ann Kristin Grosberghaugen, leder av Voldtektsseksjonen på Kripos.

SLÅR ALARM: Tollerne Nina Fossum og Birgitte Hansson på Oslo Lufthavn viser frem en av dukkene som er beslaglagt.

Kripos påpeker at dukkene er svært virkelighetsnære, og det er mulig at seksuell omgang med dukkene kan bryte ned barrierer mot å begå overgrep mot barn.

De mener at personer som bestiller slike dukker kan ha begått overgrep mot barn tidligere, eller at de kan utgjøre en risiko for å begå overgrep mot barn i fremtiden, og at det derfor er svært viktig at disse personene oppdages.

Bekymret

Fungerende avdelingsdirektør Jørn Ferner Bergersen i Tolletatens Etterretningssenter, sier til NRK at de etter de første beslagene i 2016 valgte å anmelde sakene på eget initiativ.

– Vi mistenkte at importen kan være straffbar eller føre til straffbare handlinger. Tolletaten opplever at importen av sexdukker utformet som barn øker. Mottakerne som vi har avdekket er utelukkende menn, de er bosatt fra nord til sør i Norge og kommer fra alle samfunnslag. Tolletaten ser med bekymring på denne trenden, og vil stanse og anmelde importen av disse dukkene inntil vi eventuelt får beskjed om noe annet, sier Bergersen.