– Hyggelig for Støre å bli kalt noe annet enn tåkefyrste

*Fredag 9. mars legger Sylvi Listhaug ut et bilde på Facebook av islamister med teksten: «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet. Lik og del». Mange oppfatter innlegget som sterkt krenkende i lys av terroren på Utøya i 2011.

*Lørdag 10. mars anmoder Ap-leder Jonas Gahr Støre statsminister Erna Solberg om å irettesette Listhaug, noe Solberg avviser.

*Søndag 11. mars: Støre kaller Solberg «dønn feig» når statsministeren ikke vil sette foten ned for Listhaugs «grove overtramp».

*Mandag 12. mars innrømmer Solberg at tonen i Listhaugs Facebook-post var for tøff, mens Frp-leder Siv Jensen kaller det hele en «diskusjon om ord».

*Mandag 12. mars: Regjeringen møtes til budsjettkonferanse i Hurdal. Listhaug vil ikke kommentere saken.

*Mandag 12. mars: AUF gikk ut og antyder at statsminister Solberg ikke vil bli invitert til Utøya for å markere 22. juli.

*Tirsdag 13. mars: KrF forlanger at Sylvi Listhaug kommer til Stortinget og beklager utspillet på Facebook.

*Tirsdag 13. mars legger Listhaug ut en post på sin Facebook-side der hun sier at det aldri var meningen at den opprinnelige meldingen skulle kunne knyttes til massakren på Utøya.

*Onsdag 14. mars: Sylvi Listhaug sletter «terroristinnlegget» fra Facebook på grunn av manglende rettigheter til å bruke bildet fra Associated Press.

*Onsdag 14. mars: Partiet Rødt fremmer mistillitsforslag mot justisminister Sylvi Listhaug.

*Onsdag 14. mars: Statsminister Solberg ber på vegne av hele regjeringen om unnskyldning for Listhaugs terrorutspill. Hun sier hun fortsatt har tillit til Listhaug som statsråd.

*Torsdag 15. mars: Sylvi Listhaug ber fra Stortingets talerstol om unnskyldning for utspillet. Stortinget vedtar et såkalt daddelforslag, som innebærer sterk kritikk av Listhaug og Ap-leder Støre slår fast at Listhaugs unnskyldning ikke holder.

*Fredag 16. mars: Ap og de øvrige opposisjonspartiene gjør det klart at de vil stemme for Rødts mistillitsforslag. Listhaug lar seg avbilde i Justisdepartementet med et hav av blomster og hilsener.

*Lørdag 17. mars: Ap-leder Støre sier at partiet kan akseptere at Listhaug fortsetter i regjeringen, men i en annen ministerpost. Også KrF-leder Knut Arild Hareide sier dette kan være løsningen for å unngå mistillit.

*Lørdag 17. mars: Frp-leder Siv Jensen gjentar at hun har full tillit til Listhaug, og flere andre Frp-ere sier det er uaktuelt å flytte Listhaug til et annet departement.

*Søndag 18. mars: Støre gjentar at han er innstilt på å felle regjeringen i stortingsmøtet tirsdag.

*Mandag 19. mars: KrF-leder Knut Arild Hareide slår fast at statsministeren må «ta grep» for å unngå en mistillitssituasjon.

*Tirsdag 20. mars: Klokken 8, to timer før skjebnemøtet i Stortinget skal ta stilling til mistillit mot Sylvi Listhaug, melder hun at hun trekker seg som statsråd.

(Kilde: NTB)