På TikTok har hashtaggen #Boysinmakeup over 267 millioner visninger og #Meninmakeup 322 millioner visninger.

Under pandemien rapporterte det japanske sminkemerket Shiseido en dobbel vekst i sminken de har for menn. Ifølge nyhetsbyrået AP ble veksten knyttet opp mot at menn ønsket å se bedre ut på digitale møter.

Nå har også rapperen Lil Naz X blitt ambassadør for motehuset Yves Saint Laurent (YSL) og skal fronte sminke for menn.

Den kjente artisten har flere ganger blitt hyllet for sin unike stil og uttrykk. Foto: Skjermdump

At menn bruker sminke blir både vanligere og mer akseptert. Også i Norge, skal vi tro kjente makeupartister.

Tobias Bentsen (22) fra Tromsø har brukt sminke i flere år.

Tobias tror flere menn bruker sminke enn det man kanskje tror. Foto: Privat

– Jeg begynte med sminke da jeg var 16. Før brukte jeg det hver dag, men nå bruker jeg det kun når jeg skal noe spesielt og vil føle meg ekstra fresh.

Tobias har i flere år jobbet som skjønnhetsrådgiver. Han mener det er viktig at man ikke føler at man «må» bruke det, men at det kan være gøy – og at det må være like greit at gutter gjør det som jenter.

– Jeg synes det er råkult at flere menn tør å bruke sminke, uavhengig av legning. Det er faktisk ikke alle menn som bruker sminke du kan se det på. Man må ikke glemme at i de fleste TV-produksjoner blir menn sminket, selv om man ikke føler man ser det.

Mer aksept og mindre regler

Tomas Erdis er en av Norges ledende makeupartister og hårstylister, og er godt kjent for sitt store engasjement i makeup-verden. På Instagram deler han sminketips tilpasset alle.

Tomas Erdis er en av Norges ledende makeupartister og hårstylister. Han merker at flere menn bruker sminke nå enn tidligere. Foto: Privat

Erdis krediterer den yngre generasjonen for endringen:

– Jeg merker en kjempestor forskjell på normaliseringen av at menn bruker sminke. Den nye generasjonen er ikke like opptatt av regler og normer, og jeg merker det er mer akseptert at menn også kan bruke sminke.

Fronter sminke for menn

– Det har vært veldig gøy å jobbe med denne kampanjen, sa 23 år gamle Montero Lamar Hill, mest kjent under artistnavnet Lil Nas X, under lanseringen av kampanjen til YSL.

Artisten Lil Nas X fronter nå sminke for menn. Foto: Chris Pizzelo / AP

Den Grammy-vinnende artisten har flere ganger sjokkert fansen og utfordret normer i samfunnet med sin musikk, kunstneriske uttrykk og stil.

Nå blir han også ambassadør for det franske luksusmotehuset YSL. Under lanseringen sa han at han er veldig takknemlig for å kunne inspirere andre:

– Takk til YSL for at dere anerkjenner meg og min «campiness» (unike stil, journ.anm.), og for at dere inspirerer til forandring for den neste generasjonen av skjønnhet.

Erdis tror at rollemodeller som Lil Nas X kan endre stereotyper og oppmuntre folk til å tørre å være den de er.

I YSL sin nye kampanje er Lil Nas X ambassadør for sminke og produkter til menn. Foto: Skjermdump

– Alle trenger rollemodeller å se opp til, så det å ufarliggjøre noe med en person som betyr så mye som Lil Nas X er veldig viktig, sier Erdis.

Tobias Berntsen føler også at slike rollemodeller er viktige og at de kan påvirke for et åpnere samfunn.

– At kun kvinner skal være ambassadører for sminkemerker virker rett og slett gammeldags, sier han.

Han tror også at flere menn enn det man kanskje tror bruker sminke:

– Definitivt! Etter mange år i skjønnhetsbransjen har jeg merket at sminke til menn bare blir mer og mer aktuelt og akseptert.

Inspirerer til forandring

Det tradisjonelle skillet mellom menn og kvinner i mote- og skjønnhetsbransjen er i stor endring. Da Brad Pitt i sommer gikk med skjørt på premieren til filmen «Bullet train» i Berlin skapte dette store overskrifter.

Brad Pitt i skjørt under premieren på hans seneste film «Bullet train» i Berlin. Foto: AP / AP

Da magasinet Variety spurte kjendisen om bruken av skjørt, svarte han at han innså at vi alle skulle dø en dag – så hvorfor ikke?

Også rapperen A$AP Rocky, som er sammen med artisten Rihanna, ble i august sett med et knelangt skinnskjørt.

Rollemodeller og kjente mennesker som tør å ta slike steg, tror Erdis er veldig viktig. Han tror det vil hjelpe folks psyke og livskvalitet:

– Det er fantastisk at vi er på vei mot at folk får gå akkurat som de vil.