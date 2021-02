Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det er registrert fem nye smittetilfeller i Bodø siste døgn. Alle tilfellene gjelder trolig den sørafrikanske varianten av koronaviruset.

Tor Claudi, kommuneoverlege i Bodø. Foto: Erik M. Sundt

Alle er nærkontakter av tidligere kjente smittetilfeller, opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i en pressemelding.

Smittevernoverlege Kai Brynjar Hagen i Bodø sier tilfellene mest sannsynlig skyldes reisevirksomhet.

– Nå har vi ikke ugjendrivelige bevis for det, men mest sannsynlig er det reisevirksomhet fra utlandet som gjør at det er kommet hit, sier Hagen til NRK lørdag morgen.

– Ikke spesielt begeistret

Fredag sa kommuneoverlege Tor Claudi alle de nye smittetilfellene knyttes til den sørafrikanske virusvarianten. FHI har tidligere sagt at varianten ikke ser ut til å gi mer alvorlig sykdom, men kan være mer smittsom.

– For det første ble vi ikke spesielt begeistret da vi fikk greie på at det var den sørafrikanske varianten. På den annen side var vi veldig tidlig ute med smittesporingen. Så vi har en viss følelse av at vi har oversikt, og kanskje nærmer oss en viss kontroll, sier kommuneoverlege Claudi til NRK lørdag.

– De siste seks nye tilfellene er folk vi kjenner fra før, som vi har kartlagt, og som vi har i karantene. Erfaringen fra tidligere er at det ofte er et godt tegn når vi kjenner de nye smittetilfellene, sier Claudi.

Totalt er over personer smittet i utbruddet, og 350 personer var i karantene. Likevel har ikke kommunen iverksatt noen spesielle tiltak.

Claudi sier grunnen til at Bodø ikke har innført strengere tiltak så langt, er at man sitter med en følelse av at man har kontroll.

– Vi tror ikke det er nødvendig med noen generell nedstenging, for å følge dette. Men det vurderer vi hele tiden.

Etterregistrering ga hopp

Smittetrenden i Norge er flat.

Det siste døgnet er det registrert 425 smittetilfeller i Norge. Det er 161 flere enn torsdag, og 154 flere enn samme dag i forrige uke.

Tallet er over dobbelt så høyt som snittet den siste uken, og tilsynelatende det høyeste dagsanslaget på tre uker.

Dette skyldes en etterregistrering på omtrent 100 tilfeller fra Oslo kommune tirsdag og onsdag. FHI skriver i en mail til VG at det har vært tekniske problemer med å få inn tall fra Oslo.

Dette har ført til at både Oslo og Norge har hatt for lave tall denne uken, og dermed et kunstig høyt tall fredag.

Oslo kommune melder selv om 90 nye smittetilfeller lørdag.

Samtidig sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til Dagbladet at den britiske koronavarianten kan stå for opptil 10 prosent av nyere smittetilfeller i Norge.

Ved inngangen til helgen før vinterferien på Østlandet er det registrert 425 nye koronasmittede i Norge. Ved Hemsedal skisenter er det strenge koronatiltak i køene til skiheisene. Foto: Halvard Alvik / NTB

Flere mindre mutantutbrudd

Fredag skrev Fredriksstad Blad at deres beregning viser at fire utbrudd av mutert koronavirus har gitt 103 smittetilfeller på kort tid i Fredrikstad.

I Halden er det oppdaget en ny smitteklynge på fire mennesker der smitteveien er ukjent, opplyser kommunen. De øvrige fem smittede er nærkontakter til tidligere smittede. En av disse kan spores tilbake til utbruddet i Ishallen, skriver kommunen.

Det er nå 433 personer hjemmehørende i Halden som har testet positivt for koronavirus siden utbruddet i mars i fjor.

I Fredrikstad er alle de seks nye smittetilfellene som ble påvist fredag, nærkontakter til kjente smittetilfeller.

– Det er lov å være optimistisk nå og tenke at vi er i ferd med å slå ned smitteutbruddet som kom i kjølvannet av Comet-utbruddet. Vi ser imidlertid at det er flere mindre utbrudd med mutert virus hos oss og i våre nabokommuner, så vi må fortsatt være skjerpet, sier kommuneoverlege Anne Kristine Nitter.

13 smittetilfeller i Bergen

Det er registrert 13 nye smittetilfeller i Bergen siste døgn. Ti av tilfellene er nærkontakter.

Foreløpig har tre personer ukjent eller usikker smittevei, skriver Bergens Tidende.

Samtidig er det påvist tre nye tilfeller av den sørafrikanske virusvarianten og to av den britiske. Totalt er det registrert 24 tilfeller av den sørafrikanske mutasjonen og 23 av den britiske i fylket.

222.000 vaksinerte

221.819 personar har fått den første dosen med koronavaksinane, og 66.178 har fått dose nummer to.

80 pasienter var fredag innlagt på sykehus med covid-19-sjukdom – to færre enn dagen før.

Til sammen har 592 koronasmittede mistet livet i Norge sidan mars. Der ikke alltid mulig å slå fast om pasientene har dødd av eller med covid-19-sykdom.

64 prosent av alle døde var 80 år eller eldre. I aldersgruppen under 50 år er det meldt om ni dødsfall.

