41 turister skadd i bussulykke i Tyrkia – flere nordmenn skal være om bord

Ulykken skjedde i Kemer, som ligger om lag 40 kilometer fra Antalya, melder Alanyaposten.no.

Ifølge avisen Hurriyet er 38 av de skadde fra Polen.

Hendelsen skjedde ifølge lokale medier like etter klokken 17.30 lokal tid.



Ifølge avisen Hurriyet skal sjåføren ha mistet kontrollen over bussen før den kjørte av veien å kjørte inn i autovernet. Den skal deretter ha veltet ned en 20 meter lang skråning.



Tilstanden skal være alvorlig for minst to av dem.

De skadde har blitt ifølge lokale medier blitt fraktet til nærliggende sykehus.

Ingen melding om skadde nordmenn

NRK har vært i kontakt med flere reiseoperatører i området som ikke har fått melding om skadde nordmenn.



– Dette er ikke en av våre busser. De fleste av våre gjester reiser i vår regi, men det kan hende noen av våre kunder har reist på en utflukt med et annet selskap, det kan jeg ikke si sikkert per nå, sier Anders Lindström i Tyrkiareiser til NRK.

Heller ikke reisebyrået TUI har fått melding om skadde nordmenn.

– Vi har foreløpig ikke informasjon om at noen av våre norske kunder var på bussen, men jobber med å få kontakt med destinasjonen for å bekrefte dette, sier pressetalsperson Nicolai Findsen i TUI til NRK.