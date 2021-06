Natten har vært travel for politiet i Oslo.

– Vi har hatt så mange støymeldinger som vi ofte har hatt natt til 1. januar, og det sier mye. Vi har over 100 telefoner fra personer som dessverre blir holdt våkne av at folk skal ha fest, sier operasjonsleder i Oslo politidistrikt, Guro Sandnes.

Politiet anslo at rundt 3000 personer var samlet på St. Hanshaugen i Oslo natt til søndag.

Et par timer tidligere meldte politiet at det var rundt 2000 til stede i parken, og at det var mange klager på høy musikk.

– Ved 22-tiden begynte klagene å komme inn til oss, og vi dro da opp med en patrulje som var der fra klokken 22. Det økte med klager selv om vi var til stede, så vi styrket med to patruljer til. Vi var totalt tre patruljer som hele tiden sirkulerte rund på området, sier Sandnes.

Alle med musikkanlegg i parken fikk pålegg av patruljer på stedet om å slå av musikken, av hensyn til beboere i nærheten.

Foto: Skjermdump fra Twitter

– Patruljene på stedet melder ellers om god stemning og det er ikke meldt om noe slagsmål, forteller operasjonsleder Cathrine Sylju i Oslo politidistrikt til NRK.

Mindre fokus på smittevern

Men hun legger til at det er en utfordring med tanke på smittevern.

– Vi ser at folk endrer adferd og at fokuset på smittevern blir mindre når de drikker alkohol. Avstanden mellom personene er nok ikke helt er der den skal være i forhold til smittevern, sier hun.

Patruljer på stedet oppfordret folk til å ta hensyn og holde avstand til hverandre.

– Politiet har ikke kapasitet til å gjøre annet enn å gi gode råd og minne folk om smittevernreglene, sier hun.

Ved 01.30-tiden i begynte det å bli færre folk på St. Hanshaugen.

– Det viser seg at når vi begynner å bryte opp de siste her, så flytter disse seg til andre adresser i Oslo, hvor de fortsetter festen videre. Da må vi også dit på grunn av at det blir støymeldinger der, sier operasjonsleder Guro Sandnes.

– Det virker som det har vært et høyt festfokus blant en del av Oslos befolkning i natt dessverre, legger hun til.

Tre personer pågrepet på Kalvøya

Også på Kalvøya fikk politiet meldinger om at mange folk var samlet, og at det var tilløp til slagsmål.

– Vi fant en som person som sa at han hadde blitt slått ned. Han ble hentet av ambulansen, fordi han hadde vært bevisstløs. Vedkommende var våken da vi var i dialog med han, sier operasjonsleder Sylju.

Politiet har gjort en del avhør på stedet.

– Tre personer er pågrepet for å ha utført vold mot flere fornærmede på stedet. De er kjørt til arrest, forteller hun.

Boligbrann

Brannvesenet i Oslo har også hatt det travelt.

En varebil som stod parkert ved Bogstad, ble totaltskadd i en brann. I tillegg rykket de ut til en boligbrann ved Holmendammen. Alle beboere på adressen ble evakuert og gjort rede for.

Det har også vært flere branner i søppeldunker.

Travelt for politiet flere steder i landet

Politiet i Agder meldte om at rundt 500 personer var samlet ved Bystranda i Kristiansand.

Foto: Aud Darrud

De rykket også ut til en privatfest etter melding om høy musikk hvor de fant for mange personer samlet i forhold til smittervernreglene.

Flere politidistrikt rundt om i landet melder om mange klager om forstyrrelse av natteroen natt til søndag.

I Trøndelag dikk politiet 43 henvendelser om støy og forstyrrelse av nattero. De rykket ut til sju av oppdragene.

De fleste gjaldt steder i Trondheim, som Skansen, Festningen og Kyvannet. Det ble delt ut muntlig pålegg i to tilfeller. Ingen personer er anmeldt for brudd på smittevernet. Også i Stjørdal og Verdal ble det klaget på bråk siste natt, sier operasjonsleder i politiet Maja Sagen.