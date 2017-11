300 helsearbeidere krever endring på Trandum

Behandlingen av psykisk syke mennesker på Politiets utlendingsinternat på Trandum er opprørende, mener initiativtaker Hanne Heszlein-Lossius, som er lege.

– Som helsepersonell reagerer jeg veldig sterkt på at det blir brukt isolat av pasienter som har uttrykt selvmordstanker og selvskading, sier hun.

OPPRØRT: Initiativtaker Hanne Heszlein-Lossius er opprørt over hvordan åpenbart psykisk syke blir behandlet ved Trandum. Foto: Privat

Heszlein-Lossius har hjulpet flyktninger og gitt helsehjelp også til utlendinger som ikke har lovlig opphold i Norge. Hun ble opprørt av Sivilombudsmannens rapport fra Trandum tidligere i år.

– Å sette suicidale mennesker på isolat finner jeg helt forkastelig, og det er ikke i tråd med det vi ellers gjør i helsevesenet i Norge, så det er noe av det jeg reagerte mest på, sier hun.

Alvorlig rapport

Bak gittergjerderdene like ved Oslo lufthavn Gardermoen blir asylsøkere med avslag sendt når myndighetene frykter de vil rømme. Stedet er blitt utsatt for mye kritikk, senest i høst da Sviliombudsmannen var på tilsyn.

Blant Sivilombudsmannens konklusjoner var: Ekspandér faktaboks Helsetilbudet er underdimensjonert.

Et privat legekontor og sykepleiere ansatt i Politiets utlendingsenhet utfører helsehjelpa. Det skaper «store rolleutfordringer å ha sykepleiere ansatt i politiet og et privat legefirma med PU som eneste oppdragsgiver», skriver ombudsmannen.

Leger har rådet politiet til å bruke sikkerhetsavdelingen av helsemessige årsaker. På avdelingen kan pasienter isoleres fra fellesskapet heller havne på «sikkerhetsceller».

Suicidale personer er blitt satt i isolasjon på internatets sikkerhetsavdeling.

Sivilombudsmannen mener urovekkende mange av dem som er plassert på sikkerhetsceller med nakne vegger uten annet enn en madrass på golvet – er mennesker med selvmordsfare eller tendens til selvskading.

– Det som kommer fram i denne rapporten er så alvorlig og sjokkerende, at jeg tenkte at jeg som helsepersonell kan få med meg kollegene mine og si ifra, sier Heszlein-Lossius.

Nå håper hun et opprop fra 300 kolleger i Helse-Norge kan får regjeringen til å endre hele systemet.

ISOLASJON NØDVENDIG: Leder for utlendingsenheten på Trandum, Kristina Lægreid mener isolasjon er nødvendig når utlendingen utgjør en fare for sin egen eller andres sikkerhet. Foto: Camilla H. Wernersen / NRK

I dialog om endringer

Kristina Lægreid som driver internatet på Trandum for Politiets utlendingsenhet, sier de kun bruker isolasjon når utlendingen utgjør en fare for sin egen eller andres sikkerhet.

– Hvor ofte dette skjer varierer. Noen ganger er det opptil flere, mens andre ganger er det ingen, sier hun.

Lægreid mener det er nødvendig med bruk av isolasjon, også når noen er åpenbart psykisk syke.

– Noen ganger klarer vi ikke vi å ivareta dem på en annen måte fordi faren for at de skal skade seg selv blir så stor, sier hun.

Oppropet krever også at helsepersonell på Trandum må være uavhengig av Politiets utlendingsenhet.

Lægreid sier at løsningen kan være at kommunen overtar ansvaret for helsetilbudet på utlendingsinternatet, og har bedt om en utredning på det.

VIL FØLGE OPP: Justisdepartementet vil sammen med Politidirektoratet og Politiets utlendingsenhet følge opp anbefalingene, sier statssekretær Torkil Åmland (Frp) Foto: Arbeidsdepartementet

Justisdepartementet vil følge opp

Justisdepartementet mener det er positivt at Sivilombudsmannen besøker Politiets utlendingsinternat på Trandum.

– Jeg tar funnene som er gjort alvorlig, og merker meg at ombudsmannen mener at enkelte forhold som ble påpekt ved besøket i 2015 ikke er fullt godt nok opp. Departementet vil sammen med Politidirektoratet og Politiets utlendingsenhet følge opp anbefalingene. Politiets utlendingsenhet vil orientere Sivilombudsmannen om oppfølgingen innen fristen 15. desember, sier statssekretær Torkil Åmland (Frp).