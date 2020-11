17-åring avslørt av FBI for trusler om skoleskyting - frifunnet av retten

– For retten fremstår truslene som rene fantasier fremsatt av en umoden og engstelig gutt som søkte oppmerksomhet, uten at han hadde noe forsett om å true eller skremme andre, eller enda mindre å gjøre alvor av truslene, står det i dommen.

Sommeren 2018 skrev den da 15 år gamle gutten at han ville dra på skolen med våpen og bomber. I september i år tok politiet ut tiltale etter FBI-tips fordi de mente gutten hadde fremsatt grove trusler mot forvarsløse personer.

– Jeg er ikke overrasket over frifinnnelse, men glad for at det ble det. Gutten er lettet etter å ha hatt denne saken over seg i to år, sier forsvarer Torgeir Røinås Pedersen til NRK.

– Må ta dette på alvor

Dommen fra en tingrett i Østfold, som er enstemmig, er knusende. Retten skriver at påtalemyndigheten ikke har oppfylt sin strenge bevisbyrde i en sånn sak og at den tiltalte derfor blir frifunnet.

– I den sårbare situasjonen hvor tiltalte var preget av angst, ensomhet, umodenhet og et ønske om å få oppmerksomhet ved å tøffe seg for NN (navn fjernet av NRK) og andre på nettet, skrev han truslene, heter det i dommen som NRK har fått tilgang til.

Guttens forsvarer Torgeir Røinås Pedersen: – Jeg er ikke overrasket over at han er frifunnet. Foto: Rahand Bazaz/NRK

Guttens forsvarer Torgeir Røinås Pedersen fyrer løs mot norsk påtalemyndighet som har ført saken mot 17-åringen.

– Politiet har presentert denne saken som om han hadde planer om et skoleangrep. Det stemmer ikke. Saken har vokst ut av alle proposjoner og fortjener ikke en tiltale, sier Røinås Pedersen.

Aktor Stian Moltke-Hansen Tveten, som har ført saken på vegne av statsadvokaten, er ikke enig i at norsk politi har følt seg presset.

– Politiet kan ikke annet enn å ta denne type trusler på alvor. Det er en økende trend i samfunnet at internett blir en lavterskelarena for å fremsette trusler, sier Moltke-Hansen Tveten til NRK.

Han sier påtalemyndigheten nå skal gå igjennom dommen før den sendes videre til statsadvokaten for å avklare om de ønsker å anke saken.

Aktor Stian Moltke-Hansen Tveten er ikke enig i at norsk politiet har følt seg presset av FBI. Foto: Rahand Bazaz/NRK

Forsvarer: Handler om noe annet

Inspirasjonen til trusselmeldingene hentet gutten fra Columbine-massakren som var en skolemassakre på Columbine High School i Colorado i USA i 1999. Gjerningspersonene var to elever ved skolen.

I retten forrige uke ble 17-åringen konfrontert med Google-søk etter hvilke våpen gjerningspersonene brukte og hva de hadde på seg. Han kjøpte også en kappe som en av mennene hadde på seg under masseskytingen, men sa han ikke husket hvorfor.

Det ble også lagt frem bevis på at den tiltalte har tegnet opp ulike utganger og rømningsveier på skolen.

– Etter rettens vurdering synes tiltaltes formål og forsett utelukkende å ha vært å oppnå oppmerksomhet i en ensom og angstfull tilværelse.

Gutten får i dag støtte av barnevernet, uavhengig av denne trusselsaken. Aktor ba i retten om ungdomsoppfølging, i praksis det samme apparatet rundt seg som i dag. Forsvarer mener trusselmeldingene gutten har skrevet på nett må sees i en kontekst.

– Det handler om omstendighetene rundt. Min klient har snakket med en gutt på et lukket forum og den gutten var, etter det jeg vet, 13 år. Da handler det kanskje om noe annet enn trusler, sier Røinås Pedersen som varsler erstatningssøksmål mot det offentlige etter avgjørelsen.