Sommeren 2018 skrev gutten, som da var 15 år, at han ville dra til skolen med våpen og bomber. Målet var å drepe medelever på sin egen skole i Østfold, skrev han.

Tegning av utganger på skolen, kodeord for angrep på sin egen skole og omtale av drapsmennene bak Columbine-massakren i USA i 1999. Det var noe av det 17-åringen ble konfrontert med i retten.

Onsdag møtte gutten i retten, sterkt preget. Han mente det var for å tøffe seg, men i retten la politiet frem bevis på at de mener han faktisk planla noe.

– Jeg var mye alene. Jeg var en del lei meg og litt sint, sa 17-åringen i retten.

Gutten er tiltalt for grove trusler mot forsvarsløse personer.

Forsvareren mener det er blitt en prestisjesak fordi FBI var med på å avsløre den da 15 år gamle gutten.

– Ville ikke drepe

Inspirasjonen hentet gutten fra Columbine-massakren som var en skolemassakre på Columbine High School i Colorado i USA i 1999. Gjerningspersonene var to elever ved skolen.

I retten ble det lagt frem bevis på at den tiltalte har tegnet opp ulike utganger og rømningsveier på skolen.

Den tiltalte har søkt på samme våpentype som ble brukt under Columbine-massakren i 1999. Foto: Politiet

17-åringen søkte på Google etter hvilke våpen gjerningspersonene brukte og hva de hadde på seg. 17-åringen kjøpte også en kappe som en av mennene hadde på seg under masseskytingen, men sier han ikke husker hvorfor.

– Jeg har ikke hatt lyst til å drepe folk på skolen. Jeg fantaserte veldig mye om ting, som for eksempel skoleangrep, sa 17-åringen.

FBI avslørte sommeren 2018 en dansk gutt i tillegg til den tiltalte. Forsvarer Torgeir Røinås Pedersen var i retten nådeløs mot aktor og sier dette er en ikke-sak.

– Tiltalte har aldri sett for seg å drepe medelever. Det er ikke riktig. FBI pusher norsk politi, så da tenker de at «vi prøver vi oss på en trusselsak», sier forsvarer Røinås Pedersen.

Han mener denne saken er blåst opp uten mål og mening.

– Jeg tror ikke vi hadde stått her om ikke FBI hadde stått bak og hatt noen forventninger. Norsk politi har lagt mye ressurser og prestisje i denne saken, sier forsvareren.

Forsvarer Torgeir Røinås Pedersen mener dette er en ikke-sak. Foto: Rahand Bazaz/NRK

– Viten og vilje

Bildemateriale aktoratet la frem i retten viste at den tiltalte gutten hadde tegnet utgangene på skolen og hadde et kodeord for angrepet.

Saken og truslene er alvorlig fordi det er egnet til å skape frykt og påvirker hele samfunnet, mente aktor.

– Han forstod at det var skremmende og truende, og sa i retten at det ville vært ubehagelig. Han handlet med viten og vilje og var klar over det han gjorde, sier aktor Stian Moltke-Hansen Tveten.

Politiadvokat og aktor i saken Stian Moltke-Hansen Tveten og Yvonne Schilling (t.h). Foto: Rahand Bazaz/NRK

Guttens forsvarer er ikke enig og hevder det hele er fantasi.

– Jeg synes ikke denne saken fortjener tre dager i retten. Man bør se litt bak meldingene, for dette er en umoden gutt som har formulert seg klønete på nettet.

Flere vitner, blant annet skolen og barnevernet, tegnet et positivt bildet av gutten i dag.

– Han skammer seg og angrer på det som har skjedd og han har blitt mer moden med tiden som har gått. Han er ikke en risiko for omgivelsene, sa barnevernet i vitneboksen.

– Tror ikke det hadde skjedd så mye

Gutten har i flere meldinger på en chattetjeneste uttrykt sine tanker om å komme på skolen med våpen og bomber. Samtidig skal han ha uttrykt et ønske om å være guddommelig, ifølge tiltalen.

Meldingene ble skrevet over en tidsperiode på flere måneder i 2018.

– Hvis ikke FBI, Kripos eller politiet hadde stoppet deg, hva hadde skjedd da, spurte aktor.

– Tror ikke det hadde skjedd så mye, svarte gutten.

Aktor ba i rettens siste dag om ungdomsoppfølging på ett år. Forsvarer ba om frifinnelse.