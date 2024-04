En aprildag i 2023 endret alt seg.

– Det er helt forferdelig. Det var to unge mennesker som var veldig glade i hverandre, sier Emils far, Jan-Tore Marienborg.

Kjæresteparet Emil Myhre Marienborg og Ingvild Reinaas Bjørshol var på vei til Trondheim etter å ha feiret påske på hytta sammen med familien til Emil på Trysil.

Underveis fikk bilen de kjørte skrens og kom over i motsatt kjørebane. Der kolliderte samboerparet med en annen bil. De ble ikke mer enn 20 år gamle.

Personene i den andre bilen slapp fra det uten alvorlige fysiske skader.

Drøyt et år etter den tragiske ulykken ønsker foreldrene til Emil å dele sin historie.

– Kanskje kan noen andre bli spart for den samme sorgen, sier han og legger til:

– For egen del er det også en form for terapi. Jeg føler at vi kan prøve å snu dette fra en tragedie til en form for noe positivt.

Foreldrene til Emil Myhre Marienborg, Jan-Tore Marienborg og Gro Cecilie Myhre Marienborg. Foto: Knut Are Tornås / nrk

– Det er mennesker bak alle disse tallene

Hva som var årsaken til at bilen fikk skrens denne dagen er uklart, men det var snø og slaps i veibanen i området, viste etterforskningen.

Det var ikke mistanke om at noen hadde kjørt i ruspåvirket tilstand.

Foreldrene forteller at de som de fleste andre aldri hadde trodd at de skulle bli rammet av noe slikt.

– Det er litt skummelt. For det kan ramme hvem som helst, uansett om du er forsiktig eller uforsiktig, kommenterer han.

– Det er viktig å få frem at det er mennesker bak alle disse tallene og statistikken, legger Emils mor, Gro Cecilie Myhre Marienborg, til.

Emil og Ingvild ble to av 113 som døde i trafikken i 2023. Foto: privat

Ikke i rute for å nå målet om null

Onsdag arrangeres den årlige trafikksikkerhetskonferansen til Trygg Trafikk i Oslo. Der er fokus på de høye dødstallene i trafikken.

Noe av det mer symboltunge der er en skovegg med 111 par sko. Det skal være en illustrasjon på de 113 som mistet livet i trafikken. Familiene til Emil og Ingvild skal sette inn de to siste parene i veggen.

– Det blir veldig tungt, men veldig fint, forteller de.

Skolene til Emil og Ingvild. Her utstilt på den årlige trafikksikkerhetskonferansen til Trygg Trafikk i Oslo. Foto: KNUT ARE TORNÅS / n18575

Til sammen mistet 113 personer livet i trafikken i Norge i 2023, viser tall fra Trygg Trafikk.

Også 2022 var et bekmørkt år for trafikksikkerheten da 116 personer omkom på norske veier. Det var 36 flere enn i 2021.

I 2002 vedtok Stortinget en nullvisjon om at ingen skulle bli drept eller hardt skadet i veitrafikken.

Målet er at det innen 2030 ikke skal være flere enn 50 drepte i veitrafikken. På lengre sikt er ambisjonen at ingen skal dø i trafikken i 2050.

Men den negative utviklingen ser ut til å fortsette også i 2024.

Så langt i år har 22 personer mistet livet i trafikken (til og med mars). Det er de høyeste dødstallene i trafikken i mars måned siden 2010.

– Det er for mange, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap), som må erkjenne at de ikke er i rute for å nå målet i nullvisjonen.

– Akkurat nå er vi ikke det. Vi ser at vi ligger på et flatt og for høyt nivå. Derfor må vi gjøre noe for å få den kurven ned igjen.

Han mener tiltak som automatisk trafikkontroll, redusert fart, bedre utbedring av veiene og mer kontrollvirksomhet kan få ned dødstallene.

– Dette handler også om folks adferd, poengterer han.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård erkjenner at de ikke er i rute for å nå målene i nullvisjonen. Foto: KSENIA NOVIKOVA / nrk

Vil ha flere fartskontroller

Også Marianne Mittet Solbraa, regionleder i Trygg Trafikk Innlandet understreker at nullvisjonen er et stykke unna.

– De to siste årene viser at vi er på utur. Bak ethvert tall er det så mye savn og lidelser.

Marianne Mittet Solbraa, regionleder i Trygg Trafikk Innlandet. Foto: KNUT ARE TORNÅS / nrk

Hun ber myndighetene om flere fartskontroller og strekningsmålere, flere midtrabatter og utbedring av områdene rundt veiene.

I tillegg må hver enkelt sjåfør ta ansvar, sier Solbraa. Gjennom holdningsskapende kampanjer ønsker hun å nå ut.

– Vi trenger at alle hjelper til for at alle skal komme trygt fram.