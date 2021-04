På en traktorhenger et sted i Lofoten står et melkespann.

Det er sent i desember 2018. Jordene er dekket med et lite lag snø, og havdønningene slår taktfast mot land nede på stranda.

Oppe ved veien ligger gården, stille og forlatt.

Ved utkjørselen bortenfor låvebrua står en traktorhenger. Bak på planet er det plassert et slitent og gammelt melkespann på 50 liter.

Spannet er etterlatt her med vilje. I spannet er det plassert en pakke med «torsk». Pakken veier nøyaktig 1,96 kilo.

I nærmere ni uker står spannet urørt her – og torsken blir heller ikke spesielt dårlig. Det har sin helt naturlige forklaring. Det er ikke torsk i pakken. Det er amfetamin.

Melkespannet på traktorhengeren i Lofoten er en av mange brikker som leder politiet ut i ei internasjonal etterforskning. Ei etterforskning som pulveriserer ett stort narkonettverk i Norge.

NRK har fulgt etterforskningen over flere år, gjennom to runder i rettsapparatet og har fått innsyn i beviser og bilder. Her er hele historien om politidistriktets største narkobeslag.

Torsken i melkespannet var 1,96 kilo amfetamin. Politiet overså det ved første ransaking, og spannet sto ved veien i to måneder før det ble beslaglagt. Foto: Politiet

Gårdbrukeren og pizzakokken

Gårdbrukeren har bodd lenge på øya i Lofoten. Det er han som eier melkespannet på tunet.

En høstdag i 2018 får han en forespørsel fra en han kjenner. Om han kan skaffe noe «grønt». Han bruker ikke selv narkotika, men av og til kjøper og selger han litt hasj.

Gårdbrukeren kjenner en pizzakokk som har kontakter i miljøet.

Det han forsøker å skaffe er marihuana, men ender etter et par måneder i stedet opp med eiendommen full av amfetamin. Gjemt unna i frysebokser, i søppelposer, i en isboks – og i et melkespann.

Hvordan ble den stille og fredelige gården i Lofoten plutselig et narkodepot? For Gårdbrukeren skal kontakten med Pizzakokken få skjebnesvangre konsekvenser.

Hytta på Hafjell

På ei hytte i Hafjell kokes det amfetamin i stor skala.

Nærmere 40 kilo skal tilberedes av to «kokker» som får amfetaminolje levert og står for den videre prosessen med å gjøre dette om til amfetamin i pulverform.

Oppskriften de bruker, viser seg å gi lavere bakst enn forventet, og kokkene lurer i tillegg unna noe til seg selv som de gjemmer ved bakdøra. Til slutt blir det bare 30 kilo igjen for salg. Dette får noe å si for et gammelt vennskap, når 10 kilo «forsvinner»

Stoffet pakkes i zip-lockposer og rulles inn i teip. En av dem som pakker inn stoffet etterlater DNA som politiet senere skal bruke som et sentralt bevis.

Transportørene henter biler på et bilvaskeri på Østlandet. Bilene blir utstyrt med narkotika, gjemt unna på forskjellige steder og «preppes» for transport nordover.

Det er narkotika fra denne hytta som havner i melkespannet i Lofoten.

De som organiserer transporten nordover skal etter hvert bli pågrepet i en internasjonal politiaksjon – i Armenia.

Dronefotografen og kirketjeneren

På Østlandet bor en iraner som er svært interessert i dronefoto. Han har bodd i Norge i over 20 år. Han driver i tillegg med webdesign. Han er Dronefotografen, og er en sentral bakmann i denne historien.

I 2017 får han kjæreste. Hun jobber som kirketjener, og vet ikke at kjæresten er involvert i narkotikakriminalitet. I alle fall hevder hun det selv.

Dronefotografen og Kirketjeneren reiser på hyppige og langvarige turer med bil i inn- og utland sammen. Til stadighet plinger det i telefonen for overføringer av penger til hennes konto.

Kirketjeneren tror at pengene som kommer inn, er betaling for arbeid som kjæresten har med websider og fotografering og salg av fotoutstyr. Selv har Dronefotografen dårlig kredittverdighet, ingen bankkonto og kontantkort på mobilen. Kirketjeneren står til tjeneste.

Overføringer i titusenkronersklassen er ikke uvanlig. Det blir etter hvert veldig store beløp på kontoen til kirketjeneren, gjennom «virksomheten» til Dronefotografen.

Kirketjeneren har også to biler som er registrert på henne. En Porsche Panamera og en Nissan Quashquai. Råflotte biler for en lavtlønnet kirketjener.

Kurèren

Kurèren har jobbet som assistent for Dronefotografen. Derfor kan han kjøre til avsidesliggende steder, uten å vekke mistanke. Han sørger for at narkotika blir transportert ut til øyene i Lofoten og penger tilbake til organisasjonen.

Kurèren henter amfetamin på Hafjell, han henter hasj nord for Saltfjellet, han leverer penger sørover, en gang 30.000 kroner – en annen gang 40.000 kroner.

Store summer overføres fra ulike steder i landet til de samme mottakerne Foto: Politiet

Blant kjøperne i Lofoten sendes det meldinger, om kjøp av torsk eller om å ta ut ei skive kveite. Pizzakokken er aktiv i lokalmiljøet. Han ber Gårdbrukeren levere og notere. Han ber lokale selgere om å hente eller betale.

En dag sender Kurèren en overføring på 40.000 til Dronefotografen. Andre gjør det samme – fra ulike steder i Norge går flere titusen til utbetaling i Tyskland og Nederland hvor Dronefotografen skal formidle dem videre. En bestemt overføring kommer fra Pizzakokken i Lofoten. Også han har penger som skal ut fra regionen. Blant annet som oppgjør for en pakke merket med «Ghost».

Hvorfor hasjen har blitt merket på denne måten har ingen forklart i retten så langt. Men «Ghost» er et navn som går igjen flere steder. Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

Hvem er «Ghost»?

En dag i 2018 kjører en leiebil kjører nordover fra Østlandet mot Lofoten.

Gjennom bluetooth-systemet i bilen er en telefon merket med «Ghost» tilkoblet.

Mannen som kjører leiebilen, skal se på en restaurant som Pizzakokken ønsker å etablere i Svolvær. Mannen på vei nordover er av utenlandsk opprinnelse, og driver et byggefirma på Østlandet. Han er entreprenør og kan litt om oppussing av restauranter. I Lofoten skal han også på befaring til et lagerområde, en gård som ligger avsides til.

Ghost på vei i leiebil. Bildet er hentet ut fra en beslaglagt mobiltelefon. Foto: Politiet

Hvem er egentlig Entreprenøren/«Ghost»?

Han er mannen som savner ti kilo amfetamin fra Hafjell, og havner i krangel med Dronefotografen om dette. Han truer med å skade Dronefotografens far, og det er begeret som får det til å tippe over for Dronefotografen. Nå bestemmer han seg for å komme ut av det kriminelle miljøet.

Entreprenøren har også tilknytning til en bilforretning, som formidler lån til en Porsche og en Nissan.

Grafikk: NRK

I denne historien, er Entreprenøren også importør av amfetaminolje, hasj og andre narkotiske stoffer til Norge. Byggefirmaet hans har ingen bankkonto, ingen ansatte, men millionomsetning.

Entreprenøren nekter skyld Advokat Malin Storrvik sier at hennes klient, "Entreprenøren", er uskyldig dratt inn i saken - hans eneste rolle er at han har betalt for menneskesmugling. For å få sin familie ut fra Iran betalte han til "Dronefotografen" - narkotikaen som ble beslaglagt hjemme hos ham og en telefon som ble funnet på cella er plantet av politiet sa han i retten.

Avlytting og aksjon

22. november i 2018 starter politiet telefonovervåkning av to personer i Lofoten.

Det er Pizzakokken og Gårdbrukeren som har fanget politiets interesse. En rekke samtaler blir overvåket og loggført.

Stadig flere personer blir koblet på i politiets skjulte avlytting.

I en knapp måned overvåkes telefonene til Gårdbrukeren og Pizzakokken. Politiet skjønner de er på sporet av noe større enn lokal narko-distribusjon.

En av de samtalene politiet fanger opp skal overraske politiet og lede etterforskningen mot en serbisk leiemorder. Mer om det om litt.

Beslaget

Det er få dager til jul i 2018 og politiet slår til mot narkonettverket.

Det er Gårdbrukeren som pågripes først.

Ransakingen fører til en innhøsting av de sjeldne i «jordbrukssektoren» i Lofoten. Politiet er overveldet over omfanget.

10,5 kilo amfetamin i en fryseboks.

Et halvt kilo amfetamin i en isboks i kjøleskapet.

Litt amfetamin i en plastboks i stua.

100 gram hasj i en pappeske med søppel.

Noe hasj i en reol på et soverom

Amfetamin i en pultostboks i en bil på tunet.

3,4 kilo hasj i en traktor ved vegen.

Hasjen var merket med en åttekantet sirkel. På en av pakkene sto det en lapp med «Ghost».

Hasj, penger og en isboks – bare en brøkdel av det politiet fant på gården i Lofoten. Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

Nærmest alt de løftet på, skjulte narkotika. Men melkespannet utenfor sto urørt.

Politiet finner ikke pakken med «torsk» oppi melkespannet. Gårdbrukeren forteller først om det i et senere avhør.

En uke etter fengslingen av Gårdbrukeren, blir Pizzakokken pågrepet på flyplassen i Bodø. Han er på vei mot Lofoten og har ikke hørt fra Gårdbrukeren på en stund.

Arrestasjonen i Armenia

I det politiet går til arrestasjoner i nord, forsvinner Dronefotografen og Kirketjeneren ut av landet. Samme dag som Pizzakokken arresteres, kjører kjærestene porschen ut av Norge.

Teledata viser at bilen kjører gjennom Europa og Asia før den ender opp i Iran.

Kjæresteparet er på bryllupsreise, og gifter seg på denne turen i Tyrkia.

Underveis på bryllupsreisen kommer det til stadighet penger inn på Kirketjenerens konto. I løpet av de første fjorten hvetebrødsdagene, kommer det inn nesten 130.000 kroner fra ulike personer.

De er etterlyst gjennom Interpol, et internasjonalt politisamarbeid, og pågripes i Armenia ti måneder etter at de forlot Norge.

Der sitter de i varetekt inntil de utleveres på nyåret 2020.

Drapsbestillingen

Få dager før politiet pågriper Pizzakokken i Bodø, kommer det urovekkende meldinger som gjør at politiet bestemmer seg for at de nå må gå til arrestasjoner. Det er et skritt de ikke har lyst til å ta, fordi det avslører at de driver med overvåkning, og de vil gjerne vite mer, men situasjonen tillater ikke det.

Politiet avlytter en telefonsamtale mellom Pizzakokken og en serbisk leiemorder. Den inneholder en bestilling på et drap.

En lofotmann skal lures ut av landet og tas av dage.

Politiet har ikke noe valg, og må advare Lofotmannen.

«Ikke reis noen steder, det er noen som har planer om å drepe deg» er beskjeden han får.

Foto: John Inge Johansen / NRK Foto: John Inge Johansen / NRK Telefonsamtale 25.12.18 Kl 19:31 Pizzakokken: ... Hvis jeg ikke dreper han personlig, jeg kommer å drepe han så snart som mulig, så fort som mulig. Så hvis det er nåkka du kan gjøre lure han der nede, så før jo... som vi har avtalt, så er det vel enda bedre for alle sammen. ...

Planen er at Lofotmannen skal lokkes ut av Norge, uten returbillett.

Pizzakokken avtaler at Serberen skal ta ham av dage.

Men Serberen har ikke tenkt å gjennomføre drapet.

Han varsler i stedet det tiltenkte offeret om avtalen som er gjort med Pizzakokken.

I etterkant skal Pizzakokken hevde at drapstrusselen ikke er reell og kun handler om å avsløre lojalitet.

Lofotmannen på sin side sier at dette handler om en helt annen sak han har etterforsket på egen hånd, og som dreier seg om det han mener er et uoppklart drap.

Uansett – drapsforsøket blir ikke gjennomført og lofotmannen overlever.

NRK har tidligere omtalt denne tidligere saken, og politiets etterforskning rundt denne.

Drapsbestillingen blir senere henlagt av politiet fordi planleggingen ikke er kommet langt nok.

Nettverket knuses

I løpet av 2019 er politiet i ferd med å knuse narkotikanettverket.

Gårdbrukeren, Pizzakokken, Dronefotografen, Kirketjeneren og Entreprenøren er alle pågrepet. I tillegg er Kurèren og tre andre med mindre roller i varetekt.

Til sammen ni personer i samme narkosak. Det er uvanlig kost.

Nå handler det om å samle bevis og tegne en tidslinje.

Langs veien legger Kirketjeneren, Entreprenøren og Dronefotografen igjen spor som politiet bruker i tidslinjen sin. De knytter sammen mennesker til sted og tid. Kombinert med bilder fra sosiale medier eller beslaglagte telefoner kan det dokumenteres at Entreprenøren har vært på gården i Lofoten eller at Kirketjeneren har vært på Hafjell. Du trenger javascript for å se video. Langs veien legger Kirketjeneren, Entreprenøren og Dronefotografen igjen spor som politiet bruker i tidslinjen sin. De knytter sammen mennesker til sted og tid. Kombinert med bilder fra sosiale medier eller beslaglagte telefoner kan det dokumenteres at Entreprenøren har vært på gården i Lofoten eller at Kirketjeneren har vært på Hafjell.

Jobben med å sammenfatte alle bevis, ender opp hos den erfarne aktoren ved statsadvokaten i Nordland, Thor Erik Høiskar, og politiadvokat Stian Pedersen Mojlanen.

Sistnevnte arbeidet med etterforskningen og kjenner alle bevegelser i detalj.

Det er en rekke elektroniske spor.

Mobiltelefoner kobles til basestasjoner, andre elektroniske enheter med sim-kort, bruk av bankkort, passeringer av bomringer, overvåkningskameraer på bensinstasjoner, ferger og parkeringsplasser.

Dette kombinerer politiet med bilder og sms-er som kan hentes ut av beslaglagte mobiltelefoner, og gjør det mulig å følge aktørenes bevegelser.

I flere måneder setter politiet sammen alle disse dataene.

De arbeider med å plassere de tiltalte på ulike geografiske steder, til ulike tider, og for å vise sammenhengen mellom transport, oppgjør og pengestrømmer.

I retten sammenligner aktor bevisførselen med å følge detektimen på TV. Man skjønner ofte ikke at en detalj er viktig før man ser hele bildet.

Omfattende tidslinjer med mange aktører vever sammen en organisert virksomhet mener politiet. Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

Et av bevisene politiet har, er DNA fra pakkene som ble funnet på gården i Lofoten. Kirketjenerens DNA blir funnet på innvendig emballasje på en pakke amfetamin beslaglagt i fryseren til Gårdbrukeren.

Det tyder på at hun har vært med på bakedagen på Hafjell.

I en lang rekke av dager i tingretten og senere lagmannsretten skal alle bevisene vurderes.

En uvanlig rettssak

I tinghuset i Bodø står en rekke politibetjenter på vakt. Kunstige planter omkranser venterommet utenfor rettssalen, og inne er det trangt. Nesten tretti personer er samlet. Årsaken til at det er folksomt, er omfanget på saken.

De har ni tiltalte, som dekker hele spekteret i en stor narkotikaorganisasjon.

Ingen kan huske at det har vært så mange som har stått tiltalt samtidig – og forsvarerne i tingretten i Bodø ser nesten ut som om de er på en plakat for en actionfilm.

Som en filmplakat – det var trangt i lokalet da tingretten i Bodø behandlet saken første gang, like før Norge stengte ned på grunn av korona. Foto: John Inge Johansen / NRK

Når retten starter behandlingen i Bodø etter et år med intensiv etterforskning, oppstår det en situasjon som krever økt sikkerhetskontroll før de tiltalte kommer inn i rettssalen.

Alle som kommer, må gjennom metalldetektorer, tiltalte kommer til forskjellige tider med politieskorte og flere er iført håndjern.

Årsaken er at det har oppstått uenigheter mellom de tiltalte dagen før saken startet.

Pizzakokken, Entreprenøren og Dronefotografen har siden de ble pågrepet, vært plassert i ulike fengsler.

Nå er de samlet i Bodø fengsel, og får dermed mulighet til å snakke sammen. Innsatte i Bodø har felles luftetid i samme uteområde. Entreprenøren ber Pizzakokken om å ta på seg skylden og ikke blande inn andre.

Senere på kvelden møtes de fengslets gymsal. Her kommer det lovnader om belønning og med trusler om vold.

En innsatt som snart skal løslates blir spurt om å ta med seg en lapp med beskjed til Gårdbrukeren. En beskjed om at han må holde kjeft.

Tilbud om 1.3 millioner kroner – En kontakt vet hvor det er cash, og forklaringen er at det er en annen som har solgt til Gårdbrukeren. Familien hans er truet dersom han ikke kutter Entreprenørens navn fra forklaringen til politiet eller i retten. Foto: Politiet

Inne i gymsalen er det spent stemning mellom de involverte.

– Du skal få penger, biler og ei leilighet om du tar på deg skylda alene, sier Entreprenøren til Pizzakokken ifølge forklaringen i retten.

Men Pizzakokken nekter.

Dronefotografen er heller ikke interessert. Han sier at han har lenge forsøkt, men uten hell, å komme seg ut av det kriminelle miljøet han var en del av. I løpet av etterforskningen forklarer han seg om hendelser politiet ikke hadde kjennskap til fra før.

Før han stikker ut av landet med Kirketjeneren sender han denne sms-en til Entreprenøren:

D Dronefotograf: Jeg anmelder herved XX (Entreprenørens navn) for følgende forbrytelser:

1) Import av Narkotika

2) Kjøp og salg av Narkotika

3) Bære våpen uten tillatelse

4) Truing

5) Kidnapping

6) Hvitt vasking av penger

7) Export av penger

Dette gjør han, for at politiet skal finne spor på telefonen. Men Entreprenøren hevder selv at Dronefotografen er menneskesmugler, og at han har betalt han for å smugle ut familiemedlemmer. Han avviser all kjennskap til narkotikavirksomhet.

Dommen

I retten blir ikke Entreprenørens forklaring sett på som troverdig, ikke på noe punkt, som det står i dommen. Entreprenøren anker, men det blir avvist.

Senere anker noen andre av aktørene til Lagmannsretten, mens tre aksepterer straffen de får.

Nylig kom resultatet fra Hålogaland lagmannsrett:

Gårdbrukeren er dømt til 8 års fengsel, det samme som tingretten dømte.

Dronefotografens anke når fram, han får redusert sin straff med seks måneder, til totalt 4 år og seks måneder.

Kirketjeneren får redusert straffen fra 9 år til 7 år og seks måneder.

Kureren er dømt til 6 års fengsel, et halvt år mer enn han fikk i tingretten.

Den eneste som ikke fikk gjennom sin anke, er Entreprenøren som er dømt til 10 år og seks måneder fengsel. De som godtok tingrettens dom er Pizzakokken som ble dømt til 4 år og seks måneder, en lokal distributør som fikk 2 års fengsel og et par som ble dømt til samfunnsstraff.

Samlet straff på 43 år i fengsel på de ni involverte. I tillegg har et tjuetalls andre saker også gått for retten i løpet av denne tiden. Foto: Montasje / NRK

Fisk og frysere på gården

Gårdbrukeren i Lofoten har opprettholdt sin forklaring hele veien, fra tingrett til lagmannsrett sier han at han kun var på jakt etter noe marihuana til en venn, men Pizzakokken belemret etter hvert hele gården med kilo på kilo med amfetamin. Det så nesten ikke ut til å stoppe.

Nå påstår han seg lurt trill rundt.

Gårdbrukeren erkjenner straffskyld for hasjen som er funnet, men all amfetaminet som ble lagret i fryseboksene i kjelleren, er det Pizzakokken som har ansvar for.

Selv er han en mann som kjøper masse fisk og hvalkjøtt, og villig deler det med venner og bekjente. De vet at det er mulig å få tak i sjømat på gården. Derfor har han også mange frysere nede i kjelleren, bokser som flere har tilgang på. Nøkkelen til kjelleren ligger på en stokk utenfor og er lett tilgjengelig for alle, også Pizzakokken, sier Gårdbrukeren.

Frysebokser med fisk og "fisk" Fryseboksene i kjelleren hadde et uvanlig innhold. Hvalkjøtt, torsk, kveite og amfetamin. En plastpose fra nærbutikken med amfetamin, ligger sammen med vakuumert fisk og kjøtt. Stort beslag Til sammen ligger det 10.5 kilo amfetamin i fryseboksene på gården i Lofoten.

Pizzakokken har vært på gården og lagt poser med «torsk», «hyse» og «kveite» under den virkelige torsken, hysa og kveiten, mener Gårdbrukeren.

I en av telefonsamtalene som politiet avlytter, forsøker Pizzakokken å få en annen kompis til å dra ut til gården på lille julaften. Målet er å få fjernet det som er av amfetamin.

Dette er tre dager etter at Gårdbrukeren er pågrepet. På dette tidspunktet vet ikke Pizzakokken at det hadde vært ransakelse på gården, ei heller hvor Gårdbrukeren befinner seg. Samtalen viser at det også er ekte fisk i fryseboksene.

Telefonsamtale 23. desember 2018 Kl 13:55 Ekspandér faktaboks Pizzakokk (P): Merket du ingenting, i en sånn papp - svart sekk inne? Kompis (K): Ingenting, eg løfta på alt. P: Akkurat, alle posene du åpnet.. K: Det va ikkje no poser der P: Ingen svart sekk? K: Det va en søppelsekk der og den var full av fisk P: Hæ? K: Det var en søppelsekk oppi der og den var full av fisk P: Var det.. kossn fisk tok du ut? K: Det var kveita P: Var det sånn skikkelig pakket inni, eller var det åpent? K: Nei, den posen var åpen P: Å, så du så fisken? K: så masse fisk oppi der ja P: Akkurat ja, nei men det er greit K: Ja P: Stakkars mann, vi snakkes. På dette tidspunktet må det ha gått opp for Pizzakokken at amfetaminen var borte og Gårdbrukeren tatt.

Samlet sett ender historien med 43 års fengsel for «fiskeriarbeidet» i Lofoten. I tillegg politiet ført et tjuetalls andre i retten for salg, kjøp og bruk/oppbevaring.

Slik politiet ser det, er det Entreprenøren som er den internasjonale hovedmannen, Dronefotografen og Kirketjeneren er kontaktleddet nordover, Kurèren transporterer, Pizzakokken er den som styrer i Lofoten og Gårdbrukeren stiller lagerplass til disposisjon.

Dersom etterforskerne hadde hatt ressurser til det, kunne en større del av det internasjonale miljøet også vært rullet opp.

På gården i Lofoten ble det altså beslaglagt 14 kilo amfetamin og 7,5 kilo hasj.

Hvor mye som var «torsk» er fortsatt usikkert – men hadde de fått satt dette ut i distribusjon ville det vært rekord i kilopris for Lofotskrei.