Som følge av korona-krisa har flyselskaper verden over sett seg nødt til å sette fly på bakken. Årsaken er mangelen på passasjerer.

Men noen fly går det likevel.

Ifølge den europeiske organisasjonen for luftfartssikkerhet, Eurocontrol, har Widerøe flest kommersielle flyvninger i hele Europa.

2. april i år hadde Widerøe 192 daglige avganger, og med det altså flest i Europa. På samme tid i fjor var Ryanair på topp, med sine 2431 avganger, ifølge Eurocontrol.

Forskjellen er ganske enorm.

Oversikten har Eurocontrol-direktøren delt på Twitter. Kun fraktselskapet DHL har flere flyvninger enn Widerøe under korona-pandemien.

Du kan se tabellen under:

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Tabellen viser daglige avganger hos selskapene som flyr mest. Tallene er sammenlignet med samme tid i fjor.

Kommunikasjonsdirektør i Widerøe, Silje Brandvoll kan bekrefte at dette stemmer.

Årsaken er ifølge Brandvoll at folk i Norge er avhengige av fly, og at dagens spesielle situasjon også gjør det viktigere at man kommer seg til sykehus, og at den beredskapen er på plass.

– Vi opprettholder helt nødvendig infrastruktur i Distrikts-Norge, da spesielt på anbudsrutene. I samarbeid med samferdselsdepartementet har vi blitt enige om at vi skal fortsette å fly selv om det er mangel på passasjerer, sier Brandvoll.

Under kan du se Eurocontrols oversikt over flytrafikken nå, sammenlignet med samme tid i fjor:

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Krise i bransjen

Tallene viser at Widerøe har kuttet 52 prosent av sine flyvninger. Til sammenligning har SAS kuttet 88 prosent av deres flyvninger.

– Disse tallene viser hvilken krise det er i bransjen. Våre kollegaer i europeiske flyselskaper har mer eller mindre blitt satt på bakken, sier Brandvoll.

Men selv om Widerøe har flest avganger i dag, er dette likevel en krise som selskapet merker godt til, sier hun.

– Det er ingen tvil om at vi blør. Pengene renner ut. Et kutt i avgiftene vil bare hjelpe den dagen passasjerene kommer tilbake.

Direktør for kommunikasjon i Widerøe, Silje Brandvoll sier at selskapet blør som følge av korona-krisen. Foto: Ola Helness / NRK

For å lette situasjonen har regjeringen vedtatt å gi flyselskapene i Norge garantier dersom de trenger å ta opp mere lån.

Regjeringen har også inngått avtale med SAS, Norwegian og Widerøe.

– Avtalen sier at vi skal fortsette å fly, og sørge for at det er et minimum tilbud på flysiden i hele Norge, sier Brandvoll.

– En fryktelig situasjon å være i

I tiden fremover vil Widerøe fortsette å kutte i rutetilbudet som følge lavere etterspørsel.

Samtlige piloter i selskapet er permittert i 40 prosent.

– Vi justerer noe ned på rutene i maiprogrammet, og på anbudsrutene. Det har ingen hensikt å fly uten passasjerer. Vi skal ikke fly med null passasjerer bare for å fly, vi må ta hensyn til klimaet også, sier Brandvoll.

Men hun presiserer at selskapet skal fly når det er passasjerer.

– Vi skal fremdeles frakte passasjerene trygt dit de skal. Men vi håper at denne situasjonen ikke skal vare lenge.

– Vi har kontroll, men det er klart at dette koster, avslutter Brandvoll.

Flyr mye innenlands

Transportforsker Gisle Solvoll tror forklaringen på hvorfor Widerøe er på topp er todelt.

– Widerøe har stort sett innenlandsflyvning og den type trafikk er mindre rammet enn utenlandstrafikken. Mange land i Europa har mer utenlandsflyvninger, sier Solvoll.

Sammenlignet med SAS og Norwegian er selskapet i grønt i en litt bedre situasjon, mener han.

Transportforsker Gisle Solvoll tror anbudsrutene og innenlandstrafikk gjør at Widerøe kan opprettholde flere flyvninger. Foto: Vilde Bratland Erikstad / NRK

– At Widerøe har mye innenlandstrafikk og anbudsruter gjør nok at de er i en litt bedre situasjon enn hva SAS og Norwegian er i dag, sier Solvoll.

Sverre Quale er tidligere administrerende direktør i Avinor. Før jul ledet han utvalget som har sett på hvordan man kan gjøre norsk luftfart enda mer effektiv. Han mener at rollen som Widerøe har utgjør en forskjell.

– Det er kritisk at man har et tilbud som gjør at man kan komme seg fra mange av de mindre stedene vi har i Norge. Også været vi har i Norge fører ofte til stengte fjelloverganger, og da blir ofte Widerøe måten man kommer seg frem på, sier Quale.