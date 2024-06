Natt til fredag bydde på høye temperaturer flere steder i fylket.

Flere steder har hatt tropenatt, blant annet Sandnessjøen, Lurøy, Mo i Rana og Brønnøysund.

Tropenatt betyr at temperaturen ikke faller under 20 grader mellom klokka åtte på kvelden og klokka åtte på morgenen. Så hvis du har svettet deg gjennom natta, vet du hvorfor.

Fredagen byr på enda høyere temperaturer – varmest i fylket er per nå Nordnes i Saltdal, med 27,5 grader.

– Det virker som de aller fleste stedene i dag er over 20 grader. Unntaket er kanskje ute i havgapet i Røst, der det er bare 15 rader, sier vakthavende meteorolog Ola Bakke Aashamar.

Men nå ser det ut til at værgudene har andre planer for regionen.

Gult farevarsel for lyn

– Vi har sendt ut et oppdatert farevarsel for mye lyn som gjelder for deler av Trøndelag og lengst sør i Nordland, advarer Aashamar.

Farevarselet omfatter Helgeland og sørlige del av Salten. I tillegg til lyn vil det også komme regn og vind fra Bodø og nordover.

Foto: Skjermdump: Varsom.no

– Man kan nok bli ganske god og våt hvis man havner midt inne i en av bygene som kommer nå i ettermiddag, men det vi anser som størst mulig potensial for konsekvenser er lynnedslagene, forteller meteorologen.

Lørdagen kan man altså bytte ut solbrillene med paraply, men man skal ikke vente lenge før man kan bytte tilbake igjen.

– Søndag ser litt bedre ut. Den sørvestlige vindretninga fortsetter, med mindre nedbør enn lørdagen. Temperaturene vil bli noe lavere, med rundt 15 grader mange steder. Mandagen dreier det litt mer på sørøst, så da blir det litt bedre vær mange steder, med gode muligheter for sol, avslutter Aashamar.