Vinden blåste kameraet til NRK-reporteren over ende

Han hadde allerede mistet lua da han rapporterte på direkten fra Andøya i Nordland. Men midtveis i innslaget ble også kameraet blåst over ende.

Men Mehren er rutinert og plukket opp kameraet og fortsatte som om ingenting hadde skjedd.

– Det er jo dette jeg lever for, det er fantastisk morsomt, sa han etter at han var av lufta.

Hvordan det så ut på direkte kan du se i videoen over.

Vinden gir seg ikke

Stormsenteret, som skapte problemer for Mehren, ligger nå omtrent midt over Bjørnøya, men beveger seg i full fart østover.

I kveld treffer stormen kysten av Nord-Norge med full styrke.

Uværet har ført til store trafikkproblemer over hele landsdelen, med innstilte fly, stengte veier og kansellerte ferger og hurtigbåter.

Men det tar ikke slutt ennå.

– Folk kan ikke puste ut ennå, sier meteorolog Ola Mellem ved Vervarslinga i Nord-Norge.

I natt blir det Nordland som får den verste smellen.

– I Nordland så blir det vestlig full storm utsatte steder i natt. Vi har ute et farevarsel på oransje nivå, fordi det kan komme kraftige vindkast inn over land på 35 til 40 sekundmeter. Dette gjelder stort sett hele fylket.

– I Troms og Finnmark løyer vinden noe i natt, men der vil det igjen blåst opp i liten storm utover fredagen, sier Mellem.

I Nordland vil det verste være over allerede fredag kveld, mens det i Troms og Vest-Finnmark vil være ganske kraftig vind helt til lørdag formiddag.

Flere byer og bygder i Finnmark er isolert som følge av stormen, og uværet fører til store utfordringer i trafikken.

I Nordland har et tre blåst over en vei i Bodø, og i Valnesfjorden blåste en skolebuss av veien tidligere torsdag ettermiddag. Ingen ble skadd i hendelsen.

Det blåser over et stort område: fra Spitsbergen til Nordland. Torsdag kveld treffer stormen Nord-Norge med full styrke. Foto: earth.nullschool.net/skjermdump

Kraftige vindkast – orkan styrke flere steder

En orkan er en kraftig vind med en middelstyrke over 32,7 meter per sekund, noe som er målt en rekke steder i Nord-Norge torsdag.

Hornsund på Svalbard hadde torsdag ettermiddag vindkast på opptil 45,2 meter i sekundet, ifølge Meteorologisk institutt.

Hamnefjell vindkraftverk i Finnmark har målt vindkast opp mot 37 m/s på formiddagen i dag, noe som er over orkan vindstyrke. Det blåste også orkan på Dikkevikfjellet i Berlevåg i Finnmark torsdag.

Det er også målt vindkast på 37 meter i sekundet på Tjeldsundbrua, og biler har periodevis blitt sluppet over i puljer.

Den kraftige vinden vil øke på torsdag ettermiddag, før den antas å være på sitt sterkeste mellom klokka 20 og 22 torsdag kveld.

Allerede i formiddag sendte Meteorologisk institutt ut farevarsel på oransje nivå både for svært kraftige vindkast over 40 meter i sekundet for Nordland og Svalbard torsdag kveld og fredag morgen.