Uværet løyer – E6 åpnet for trafikk etter uvær i natt

Like før klokka 08 åpnet E6 over Saltfjellet. Også fergesambandet Bognes – Skarberget på E6 starter opp etter uvær. Første tur fra Skarberget er kl. 8:25.

Fv 813 over Beiarfjellet er også åpen for trafikk etter kolonnekjøring.

På fergeruta Sandnessjøen-Dønna-Løkta med MF Møysalen tas det værforbehold på avgangene til og fra Løkta, opplyser Boreal.

I går sendte meteorologene ut gult farevarsel for hele Nordland for vindkast. Folk ble oppfordret til å sikre løse gjenstander. Onsdag morgen sier vakthavende meteorolog Ola Mellem at det fortsatt blåser godt.

– Det blåser fra sør og sørøstlig retning med stiv kuling utsatte steder, sterk kuling enkelte plasser. Dette skyldes et omfattende lavtrykk like øst for Island, som gir mye vind over hele landet.

Utover onsdagen vil vinden holde samme retning og styrke. På det meste opp mot sterk kuling, sier Mellem. Det ventes også litt snø eller sludd, mulig regn på kysten. Etter hvert blir det oppholdsvær i sørlige deler av Nordland

– Det vil fortsatt blåse godt også utover morgendagen. I morgen venters fortsatt stiv kuling utsatte plasser. Ellers ser det ut til at nedbøren er forbi, sier Mellem.

Det siste døgnet har sterk vind og kraftige snøbyger ført til store problemer for Sør-, Vest- og Midt-Norge.

Blant annet krasjet Fløibanen i et tre, mens Værnes lufthavn har vært stengt flere ganger i løpet av tirsdag kveld.

Sol i det fjerne

Men når det blir vindstille, er det gode nyheter fra torsdag av fra Møre og Romsdal og videre nordover. Inkludert Trøndelag og Nord-Norge.

Sørover i landet blir det derimot mer nedbør.