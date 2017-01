Et kraftig lavtrykk traff land onsdag ettermiddag og beveger seg nå hurtig nordover i landsdelen. Det har ført til store trafikale problemer i fylket. Flere veier er stengt og det pågår er en rekke bilberginger.

I Øksnes i Vesterålen har en buss med fem passasjerer ombord veltet. Alle er sendt til legevakt for en sjekk. I Narvik skled en annen buss og sperret en periode veien ved Skistua barneskole. Samtidig står fire vogntog fast på E10 over Bjørnfjell. Det er kolonnekjøring på stedet og Veitrafikksentralen jobber iherdig med å strø veien. Også i Lødingen har et vogntog havnet i trøbbel som følge av det dårlige føret.

– Det røsker godt godt i bilen nå, sier Jens Andre Mehammer Birkeland som er ute på veien i Øksnes i Vesterålen.

Han forteller at det har blåst opp i løpet av ettermiddagen.

– Vindkastene merkes godt.

Lenger sør i fylket er ikke situasjonen stort bedre. Politiet på Helgeland får stadig inn meldinger fra trafikanter som melder om ekstremt glatt føre. Ved Krokstrand på E6 har en bilist og et vogntog kollidert og på riksvei 12 i Mo i Rana står et vogntog fast. Det er ikke meldt om noen personskade.

Det meldes om svært glatte veier og dårlig sikt flere steder i fylket. Her ser vi E6 ved Majavatn. Foto: Statens Vegvesen

Beskrivelse av værsituasjonen Ekspandér faktaboks Et lavtrykk under utvikling er på vei mot Nordland og vil treffe land sent i ettermiddag. Dette vil gi sterk vind i hele Nordland.

Lavtrykket beveger seg hurtig østover og vinden vil minke sent i kveld.

Samtidig er et nytt lavtrykk under utvikling nord for Island og er ventet å bevege seg mot Bjørnøya til i morgen formiddag.

Dette lavtrykket fører til en ny vindøkning i hele Nord-Norge torsdag morgen, sterkest vind er ventet på kysten av Troms og Vest-Finnmark. Kilde: MET.

Full storm flere steder

I tillegg er et nytt lavtrykk under utvikling nord for Island og er ventet å bevege seg mot Bjørnøya til i morgen formiddag. Det innebærer full storm og opp mot 10 meter høye bølger.

– Ja, det blåser godt i dag, sier Håvard Thorset, vakthavende meteorolog ved Vervarslinga i Tromsø.

Han forteller at det er midt i Nordland at vindstyrken er sterkest.

– Det vil si den sørlige delen av Salten og nordlige delen av Helgeland, hvor det er vestlig full storm, men det er også andre steder i fylket hvor det kan blåse opp i full storm i løpet av kvelden.

Thorset sier vinden vil roe seg i løpet av natta, men at det så kommer et nytt lavtrykk.

– Det blir mye sterk vind også på torsdag.

Så langt har også uværet ført til flere innstilte fergeavganger:

Riksvei 85, fergestrekningen Bognes-Lødingen er innstilt..

Riksvei 80, fergestrekningen Bodø- Røst er innstilt.

Riksvei 80, fergestrekningen Bodø-Værøy er innstilt.

Fylkesvei 17, fergestrekningen Kilboghavn - Jektvik er innstilt.

Fylkesvei 17, fergestrekningen Holm-Vennesund er innstilt.

Fylkesvei 17, fergestrekningen Horn-Anddalsvågen er innstilt.

