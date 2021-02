I forkant av sin 20-årsdag opprettet Sander Nicolai Hansen Pedersen en innsamling der han ønsket seg penger til et yrke han har drømt om lenge.

Mer enn noe annet vil han bli fisker, med egen båt og kvote.

Men det er umulig med dagens politikk, mener han.

– Du må være rik, jævlig rik, for å bli fisker i dagens samfunn. Om ingen vil ta til vettet og vil gjøre det enklere for oss ungdommer som vil inn, skriver han under innsamlingsaksjonen han har startet på Facebook.

Blir ikke hørt

Sander er opprinnelig fra Harstad, men flyttet til Sandhornøy i Gildeskål for litt over fem år siden.

Nå er han lærling på båt i Lofoten, og han vil være ferdig utlært til sommeren. Han prøver så hardt han kan å spare opp egenkapital til både båt og fiskekvote.

Men kvoten, som gir deg lov til å fiske et bestemt antall tonn torsk, er dyr. Veldig dyr.

Skal man ha det billigste på «markedet», med en båt under 11 meter, koster det fort mellom 4–5 millioner kroner.

Fisket utenfor Lofoten kan være både vakkert og krevende, her på en tur som Sander Pedersen var på selv. Foto: Privat

– Kanskje hvis jeg står på og jobber, så når jeg målet om 5–10 år. Det er et veldig vanskelig yrke å komme seg inn i. Norge trenger flere folk i arbeid, men med dagens fiskeripolitikk, så går det dårlig. Vi må ha mer handling fra politikerne så vi unge kan komme oss inn, sier den unge fiskeren.

Han vet at det ved flere anledninger er tatt opp at det må gjøres endringer for unge fiskere.

– Men det har bare vært snakk, ingen handling.

Pedersen og noen kompiser har tatt saken i egne hender og sendt brev til flere store aktører i næringen og politikken, uten å få mye til svar.

Det krever han nå. Han ønsker å starte sitt eget fiskarlag, som heter Ungdommens Fiskarlag, der ungdommen får sin egen stemme.

– Næringa trenger unge fiskere, hvis ikke dør den ut, sier han bastant.

Ministeren hyller ungdommen

Fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) kjenner til Pedersens historie, og har til og med gitt han et lite bidrag på spleisen.

Han er derimot ikke enig i at de unge har det for vanskelig. Ingebrigtsen peker blant annet på at myndighetene har opprettet en rekrutteringskvote til alle under 30 år.

Det betyr at alle som er i såkalt «åpen gruppe» kan fiske 4 tonn ekstra torsk, i tillegg til de 16 tonnene som er der fra før av, og samtidig slippe å kjøpe seg full kvote.

– Du kan sammenligne det med boligmarkedet. Det er alltid sånn at unge folk synes det er vanskelig å komme inn, og det hører du i hver eneste generasjon.

Fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen (H). Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

Han forklarer at kvotesystemet er satt opp for at fiskeri skal være lønnsomt, samtidig som at bestanden ikke skal ødelegges til årene som kommer.

– Det er ikke sånn at det skal være en menneskerett for en 18- eller 20-åring å komme til dekket bord. Man må jobbe litt for det. Det gjelder alle næringer, også i fiskerinæringa.

Les også: Kappet av båten og monterte på baugen igjen – strid om båtlengde havnet i retten

Han har imidlertid forståelse for at de unge er engasjerte.

– Det engasjementet der er veldig bra. Da har man en driv til å prøve å få noe til. Egentlig mener jeg at fiskerinæringa er ei næring som er godt tilrettelagt for at hvem som helst kan starte opp. Det føler jeg at næringen selv er enig i, avslutter han.