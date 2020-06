NRK har sendt spørsmål til alle partiene på Stortinget om hva mener om at utenlandske selskap eier over 60 prosent av vindkrafta som i dag produseres. Her er svarere:

Lars Haltbrekken, SV:

– SV har to ganger fremmet forslag i Stortinget om offentlig eierskap til vindkrafta. Vi ønsker at de samme reglene som gjelder for stor vannkraft skal gjelde vindkraft. Dvs at private / utenlandske kan eie maks 1/3 av aksjene i et vindkraftselskap. Dessverre var det svært liten støtte å spore. Hverken Ap, Sp, MDG eller noen av regjeringspartiene støttet oss

Terje Halleland, Frp:

– Vi ønsker et større norsk eierskap, derfor arbeider vi for lavere skatter slik at også norsk kapitalmarked vil vise større interessere for slike investeringer.

Sandra Borch, Senterpartiet:

– Senterpartiet har tidligere pekt på at utbygging av vindkraft representerer et brudd på den tradisjonelle tankegangen som norsk kraftproduksjon har vært bygget på, nemlig tanken om at verdiene tilfaller enten staten eller lokalsamfunnet. Senterpartiet ønsker sterkere nasjonal – og lokal – eierskap til vindkraften enn det som er situasjonen i dag. Blant annet derfor har vi vært opptatt av å etablere en lokal vetorett når det kommer til vind.

Ketil Kjenseth, Venstre:

– Jeg er mer opptatt av fordeling av overskudd og rammer for utbygging og eierskapet, enn hvilket land kapitalen kommer fra. Her har vi en jobb å gjøre i Norge med å regulere bedre, slik at kommuner får økt innflytelse og sitter igjen med økte inntekter – hvis de lokalt velger å si ja. Norske Statkraft er Europas største leverandør av fornybar energi, og ekspanderer globalt både innen vann, vind og sol. Så dette går begge veier. Jeg har ikke hørt noen ta til orde for at Statkraft bare skal holde seg i Norge.

Tore Storehaug, Kristelig Folkeparti:

– Eigarane av vindkraft er ofte investeringsselskap som er på jakt etter lange og langsiktige investeringar, litt som Noreg gjer med vårt oljefond i andre land. At det er såpass magne utanlandske eigarar fører jo til at det er meir avstand mellom lokalbefolkning og eigarar, det gjer det ekstra viktig at konsesjonar og avtalar sikrar lokal forankring.

Lene Westgaard-Halle, Høyre:

– At internasjonale selskaper velger å investere i Norge skaper viktige arbeidsplasser, inntjeninger og bidrar til at vi kan utnytte ressursene våre i større grad. Dette er viktig for den norske økonomien. Likevel må vi huske på at vindkraften er kortvarig. Konsesjonene for vind kun gjelder for 25–30 år, så må anlegget ned. Hvis en utbygger vil ha en ny konsesjon må de søke helt på nytt. Dette gir oss bedre kontroll til å kunne styre hvem, hvor og hvor mye som skal kunne driftes i Norge i årene fremover.

Ruth Grung, Arbeiderpartiet:

– Prinsipielt ikke noe imot utenlands eierskap, så lenge de er seriøse, langsiktige og skatter til Norge. Noe av bakgrunnen for at vi har stor andel utenlandsk kapital er at norske investorer frem til nå ikke har vist samme interesse for å investere i vindkraft. Håper det vil endre seg nå som vindkraft på land er blitt lønnsomt og spesielt i utvikling av havvind.

Moxnes Bjørnar, Rødt:

– Rødt har som første parti gått inn for å si nei til alle nye vindkraftanlegg på land. Vi redder ikke klimaet ved å ødelegge naturen. Når det først tillates nye vindkraftanlegg, så må det stilles samme krav til offentlig eierskap for vindkraft som for vannkraft. Siden 90 prosent av den norske vannkraftproduksjonen er offentlig eid, så kommer vannkrafta fellesskapet til gode. Det er ingen grunn til at vi skal ha andre regler for vindkraft, for akkurat som vann er vind en ressurs som skal tilhøre folket. Når vi nå ser hvordan utenlandsk kapital raserer norsk natur for å sikre profitt til aksjonærene sine, så er det ikke rart folk protesterer landet rundt.

Ask Ibsen Lindal, Miljøpartiet De Grønne:

– Vi er ikke prinsipielt i mot alle former for utenlandsk eierskap (vi har mange store norske selskap er selv er eiere i utlandet), men vi er opptatt av at selskaper som bruker våre felles naturressurser skal kompensere fellesskapet for det. Vi mener det burde vært en grunnrenteskatt eller naturressursskatt på vindkraft, på samme måte som det i dag er for vannkraft.