Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Tonje (24) har en varslingstjeneste i bilen som varsler om alt fra fartskontroller til påkjørte dyr i veibanen

Utrykningspolitiet (UP) ønsker å forby varsling av politiets kontroller

Over 80.000 nordmenn har slike varslingssystemer i bilen

Selskapet Safedrive tilbyr varsling og botgaranti

Samferdselsdepartementet vil vurdere lovendringer

Stortingsrepresentant Dagfinn Olsen (Frp) mener forbud er fundamentalt feil Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er gjennomgått av NRKs journalister før publisering.

Mange har kjent på en klump i halsen når de møter en patrulje fra utrykningspolitiet (UP) med lasermåler langs veien.

Noen bilførere har derimot mer kontroll på kontrollene enn andre.

Det får de gjennom selskaper som tilbyr varsling i bilen, om alt fra fartskontroller til påkjørte dyr i veibanen.

Én av dem er 25 år gamle Tonje Bergersen i Vesterålen.

– Det har blitt veldig populært. Stort sett alle jeg kjenner har en sånn i bilen.

Tonje Bergersen er opptatt av bil – og gatebil. Her står hun foran brorens selvbygde driftebil. Foto: Privat

Hun har hatt en slik varslingstjeneste i bilen i mange år. Men det er ikke varsling av fartskontroller som betyr mest for henne.

– Det som er viktigst er at den sier ifra hvis det er dyr eller hindringer i veibanen. Mye takket vært varslingen har jeg aldri vært involvert i en ulykke, sier hun.

Hun er klar på at hun ville hatt systemet i bilen, selv om den ikke varslet om trafikkontroller.

– Ja, uten tvil. 80 prosent av gangene jeg har fått varsel gjelder det hinder eller dyr i veibanen, sier hun.

For Tonje Bergersen (24) er det viktigst å få varsel om hindringer i veibanen, og ikke nødvendigvis trafikkontroller. Foto: Privat

UP: Vil forby varsling av politikontroller

Slike varslingssystemer er i dag helt lovlig.

Men det vil UP ha en slutt på. I hvert fall å varsle om politiets kontroller.

– De manuelle kontrollen skal være uforutsigbare. Der skal man ikke vite hvor eller når vi står, nettopp for å oppnå en forebyggende effekt på resten av veinettet.

Det sier UP-sjef Knut Smedsrud.

UP-sjef Knut Smedsrud vil ha slutt på at folk kan bli varslet om politiets trafikkontroller. Foto: Siw Borgen / NRK

– Dersom man får kjennskap til hvor politiet står, er det mange som vil tilpasse kjøringen etter det. Og det er kanskje nettopp den gruppen vi er ute etter som skaffer slikt utstyr.

– Stopper dere mange som har slikt utstyr i bilen?

– Ja, vi gjør det. Blant de vi stanser har vi faktisk opplever at de sier «Vent litt, jeg må varsle om kontrollen, ellers får jeg ikke boten refundert». Det viser litt om holdningene og hva man oppnår ved et slikt system.

Derfor vil de nå komme slike varslinger til livs.

– Vi har tatt et initiativ overfor samferdselsdepartementet for å forhåpentligvis gjøre dette ulovlig, sier Smedsrud.

Safedrive: – Ikke en oppfordring til å kjøre fort

En av de aller største aktørene i Norge, med over 80.000 brukere, er selskapet Safedrive i Namsos.

For snaue 2000 kroner – og et månedsabonnement på 200 kroner – får man en liten skjerm som festes i bilen.

Her kan man både kan varsle, og bli varslet om, hendelser i trafikken.

Det omfatter både hindringer og dyr i veibanen og kontroller i trafikken

– Vi vet at noen kan være skeptiske til oss fordi vi også varsler kontroller og fotobokser. Det er nok fordi noen tror at slike varsler gjør det «tryggere» å kjøre over fartsgrensen. Men vår erfaring er det motsatte, sier daglig leder Magnus Wester i selskapet.

Magnus Wester er daglig leder i teknologiselskapet Safedrive, som tidligere het GPS-varsling. Foto: SafeDrive AS

Wester sier at over 80 prosent av varslingene omhandler hindringer og dyr i veibanen.

Han er også klar på at promillekontroller ikke skal varsler i selskapets system.

– I tilfeller der promillekontroller har blitt varslet, er dette som følge av misbruk av tjenesten – og et klart brudd på våre brukervilkår.

Men selskapet tilbyr også en botsgaranti.

Det betyr at selskapet dekker fartsbot dersom systemet ikke har varslet om kontrollen i forkant.

Selskapet Safedrive tilbyr botgaranti dersom fartskontrollen ikke har blitt varslet. Men det forutsetter at den som blir stoppet også varsler at det er kontroll. Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

– Vi legger ikke skjul på at noen av de som kjøper Safedrive, for første gang, er opptatt av varslinger om fartskontroll. Derfor gir vi en botsgaranti, sier han og legger til:

– Dette er ikke en oppfordring til å kjøre for fort. Tvert imot. Vi er overbevist om at dette tiltrekker oss en type kunder som vi ellers ikke ville fått.

Departementet: Vil se på en lovendring

Statssekretær Tom Kalsås i samferdselsdepartementet sier de deler UPs bekymringer – og vil se på lovverket.

– I dag er det kun forbud mot utstyr som slår direkte inn på politiets kontrollsystem. Mer indirekte varslinger via mobiltelefon er det ikke noe forbud mot per i dag.

Et forbud mot systemer som varsler om politiets kontroller har tidligere vært foreslått. Men både justisdepartementet og samferdselsdepartementet har hele tiden sagt nei.

Tom Kalsås (Ap) er statssekretær i samferdselsdepartementet. De vil nå se på mulighetene om å forby varsling av politikontroller. Foto: Ingvald Nordmark

Nå har pipen fått en annen lyd.

– Vurderingen vår har vært at det ikke har vært behov for et strengere regelverk, men nå ser vi at disse tjenestene brer seg og at det kan være behov å se på dette på ny, sier han og legger til:

– Det tar vi på alvor og vil vurdere om det er behov for innstramminger i regelverket for å kunne slå ned på denne typen varslingstjenester.

Frp om forbud: – Fundamentalt feil

Stortingsrepresentant Dagfinn Olsen (Frp) mener forbudsveien ikke er den rette å kjøre.

– Det syns jeg blir fundamentalt feil. Jeg tenker at det ikke er noen forskjell på at de selv går ut i avisen og varsler en storkontroll i neste uke.

Han mener muligheten for å få varsel i bilen om alt fra dyr til trafikkontroller har en preventiv effekt.

– Sist lørdag savnet jeg faktisk et slikt system som jeg kunne ha trykket på da jeg kjørte gjennom en tunnel og holdt på å kjøre ned et menneske på sykkel uten lys.

Han mener at det slikt system burde vært installert i alle biler.

– Om det varsles om trafikkontroll, døde dyr eller syklister uten lys – det spiller ingen rolle.

Dagfinn Olsen (Frp) er stortingsrepresentant fra Nordland, og er kritisk til forslaget å begrense tjenester som varsler om kontroller og hinder i veien. Foto: Ola Helness / NRK

– Men Vegtrafikksentralen har et varslingssystem for bilførere ...

– Ja, men dette er mye enklere enn å ta kontakt med Vegtrafikksentralen. Dette er veldig enkelt. Man trykker på en knapp og da varsler man.

– Men varsler ikke dette systemet om hvor kontrollen er, slik at man kan slakke ned og kjøre fort før og etter?

– Nei, jeg tror ikke deg gjør det. Jeg tror ikke folk tenker at politiet står i ro på ett sted. Lotto vinner man sjeldent i, og jeg tror sjansen er like stor for å bli tatt i kontroll om man har det i bilen eller ikke.