Unødvendige leteaksjoner

Nødpeilere gjør at politet må rykke ut på unødvendige leteaksjoner. Senest denne helga måtte politiet sette i gang en leteaksjon i Rana-området etter ei nederlandsk kvinne fordi ektemannen ikke fikk respons fra GPS-en hennes. Hun ble funnet noen timer senere i god behold og hadde bare vært i en såkalt GPS-skygge som gjorde at hun ikke fikk signal. – Kan ikke alltid stole på det tekniske utstyret, sier seksjonsleder Vidar Lundås for operasjonssentralen i Nordland til NRK.