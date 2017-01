UDI hevdet Facebook-profil avslørte bløff, trakk tilbake oppholdstillatelse

– Det er fortsatt håp om at den somaliske småbarnsmoren Bushro Jama og familien hennes skal få bli i Hadsel, sier advokaten hennes Daniel Riibe-Stokland til NRK.

Det var i fjor høst at Utlendingsdirektoratet ga beskjed om at oppholdstillatelsen hun fikk for seks år siden blir trukket tilbake, fordi de mener hun har løyet om hvor i Somalia hun kommer fra. Det kom de blant annet kommet fram til gjennom å sjekke tobarnsmorens Facebook-profil, som hun fikk hjelp av andre til å opprette.

Siden da har småbarnsmoren, sammen med lokale støttespillere og advokaten sin, kjempet for at hun fortsatt skal få bo i Norge.

I hjemlandet Somalia venter nemlig dødsstraff, hevder hun.

– Jeg kan ikke dra tilbake. Der er jeg dømt til å bli steinet til døde. Ungene mine kan bli uten moren sin, har Bushro Jama tidligere sagt til NRK.

Ny behandling

Saken er nå til ny behandling, og ifølge advokaten har familien flere gode innspill som i løpet av neste uke skal sendes over til Utlendingsnemnda, skriver nettstedet vol.no.

– UDI har sendt en uttalelse til Utlendingsnemnda (UNE), hvor de begrunner hvorfor de ikke omgjør sitt vedtak. Nå skal UNE vurdere om vedtaket skal omgjøres. I denne begrunnelsen er det en god del opplysninger som Bushro og hennes familie ønsker å svare på. Det svaret skal vi sende i nærmeste framtid, slik at UNE får det med når de skal ta sin avgjørelse, sier advokaten til NRK.

Somaliske Bushro Jama er takknemlig for støtten fra lokalsamfunnet, og håper familien fortsatt får bo på Stokmarknes i Nordland. Foto: Vilde Bratland Erikstad / NRK

Han har godt håp om at den somaliske småbarnsmoren og familien hennes skal få bli.

– Dersom det skal være noen saker der det skal være mulighet for å få omgjort et vedtak, må det være denne. Jeg mener vi har en god sak, sier Daniel Riibe-Stokland i advokatfirmaet Wold.

​Advokaten er også i dialog med et språkanalyseselskap for å få informasjon om nomadevandring og flyttinger for familien til Bushro kan ha påvirket språktesten, da dette er utbredt, særlig hvor personer vandrer via Nord-Somalia og lenger sør/mellom-Somalia.

– Viktig å reagere

Direktør i asylavdelingen hos UDI, Hanne Jendal, hevdet overfor NRK før jul at grundige undersøkelser viser at småbarnsmoren har løyet.

– Vi bruker Facebook som én av flere kilder i saksbehandlingen, men det er ikke en avgjørende kilde. Vi har gått grundig inn i saken og mener opplysningene hennes ikke stemmer.

UDI har også blant annet gjort en språkanalyse og valutaundersøkelse, som er med på å danne grunnlag avgjørelsen.

– Når tillatelse blir gitt på feil grunnlag som følge av juks med identiteten, må vi reagere. Det handler om tilliten til systemet og misbruk av fellesskapets ressurser, uttalte Jendal.