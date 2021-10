Verdens største gamingnettsted hacket: – Veldig skremmende

Twitch har ennå ikke bekreftet at de har vært under angrep – men det internasjonale mediehuset Video Games Chronicle (VGC) slår fast at angrepet er reelt.

Onsdag morgen postet en anonym bruker på nettstedet 4chan en lenke til en torrent-fil.

VGC, som meldte om hackerangrepet først, sier torrent-filen blant annet inneholder kildekoden til Twitch.

– Denne saken er veldig skremmende sier Markus Andersen, ekspert på informasjonssikkerhet hos Webstep Consulting.

I tillegg til kildekoden inneholder dataen blant annet tall over hvor mye de største streamerne på Twitch får utbetalt.

Lekkasjens innhold Ekspandér faktaboks Ifølge nettstedet gamer.no er dette innholdet i den store lekkasjen publisert på 4chan: Kode for hele twitch.tv-nettsiden, inkludert revisjonshistorikken helt tilbake til begynnelsen

Appklienter for mobiltelefoner, desktop og spillkonsoller

Forskjellige Twitch-rammeverk og interne AWS-tjenester som brukes av Twitch

Alle andre merkevarer som Twitch eier, inkludert IGDB og CurseForge

En uannonsert og ikke lansert konkurrent til Steam fra Amazon Game Studios som går under kodenavnet Vapor

Verktøy for Twitchs interne sikkerhetsavdeling

Informasjon om hvor mye individuelle streamere har fått utbetalt fra 2019 og til nå

– Sånn er det på internett

Flere streamere i Norge er også med i lekkasjen gjennom at deres utbetalingshistorikk er lekket. Øverst på listen finner vi Sunniva Tangen Sætre, Thomas Paste Kristensen og Emilie Helgesen.

SKJERMDUMP: Det lekkes blant annet hvor mye de største Twitch-brukerne tjener. Foto: Skjermpdump/Twitter

Kim Eirik Aanes, lærer i e-sport hos Vefsn Folkehøgskole, sier dette neppe betyr stort for streamerne.

– Mange av dem lager allerede innhold på hvor mye de tjener.

Så langt virker det ikke som om vanlige brukere er rammet, men hackeren har varslet at dette er del en av angrepet.

Rune Fjeld Olsen, spilljournalist og innholdsskaper i Level Up Norge, er ikke overrasket over at nettstedet er hacket.

– Sånn er det på internett. Man vet at dette kan skje.

Det er slikt man må forvente på internett, mener han.

IKKE OVERRASKET: Rune Fjeld Olsen sier man kan forvente slike hendelser – det er sånn internett er. Foto: Siri Vålberg Saugstad / NRK

– Det er hackergrupper overalt. Dette er den verdenen vi lever i, og det viser hvor sårbare man er hvis man har virksomhet som er kommersiell på nett.

Sikkerhetseksperten Markus Andersen sier han ikke kjenner til en lignende lekkasje fra en så populær tjeneste. Motivet bak hackingen skal ifølge ham være hat med et ønske om å ødelegge ryktet til Twitch og potensielt plattformen.

– Det hele skal handle om et vedvarende problem som flere har påpekt til Twitch, uten at det har ført frem til mye handling fra selskapet, forklarer han.

Kan få store konsekvenser

Flere streamere skal ha boikottet tjenesten i løpet av august som en del av kampanjen #ADayOffTwitch.

– Dermed skal en person med ondsinnede handlinger fått tak i kildekoden til Twitch og delt på 4chan via en torrent-lenke.

Andersen forteller videre at dette kan få store konsekvenser både for brukerne og selve tjenesten ettersom lekkasjen inneholder krypterte passord og kildekode.

Markus Andersen påpeker at brukere av Twitch nå bør bytte passord og sikre kontoene bedre. Foto: Webstep

Nå sier han brukerne bør være varsomme.

– For alle brukere av Twitch er det viktig å bytte passord og implementere tofaktorautentisering med SMS eller med en app. Dette er fordi krypterte passord kan knekkes og angripere kan få kontroll på din konto med alt den inneholder, som for eksempel betalingsinformasjon.

Så langt har Twitch vært stille som graven. Andersen venter i spenning på at de skal ta bladet fra munnen.

– Det blir spennende å se hva Twitch har å si ettersom de har til gode å kommentere saken.