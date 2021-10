Zuckerberg avviser at selskapet prioriterer profitt framfor trygghet og at de med vilje fremmer polariserende innhold.

Uttalelsene kommer etter at Frances Haugen, som tidligere jobbet i Facebook, vitnet i Kongressen. Hun anklager Facebook for å svekke demokratiet og skade barn.

På sin Facebook-side skriver Zuckerberg at mange av Haugens anklager «ikke gir mening».

– Kjernen i disse anklagene er en oppfatning av at vi prioriterer profitt over sikkerhet og velvære, skriver Zuckerberg.

– Det er rett og slett ikke sant, heter det videre.

Han legger til at «argumentet om at vi med vilje fremmer innhold som gjør folk sinte, for profitt, er svært ulogisk».

Frances Haugen, tidligere Facebook-ansatt, møtte i Kongressen tirsdag. Foto: Drew Angerer / AP

Mener Facebook skader barn

Haugen sa til Kongressen at Facebook skader barn, og viste til at 6 prosent av barna som ble spurt, sa at de var så avhengige av Instagram, som Facebook eier, at det går ut over skole og helse. Tallene stammer ifølge Haugen fra selskapets egne undersøkelser.

Lekkasjene som har fått mest oppmerksomhet i USA handler om Facebooks søsterselskap Instagram.

Dokumentene viser at Facebook var klar over at 32 prosent av tenåringsjenter oppga å ha fått forsterket kroppskomplekser, på grunn av bildedelingstjenesten.

Zuckerberg skriver at han syntes det var «ekstra vanskelig å lese karakteristikken» av forskningen om hvordan Instagram påvirker barn, og legger til at «hver negative opplevelse teller».

Flere av Facebooks tjenester var nede mandag kveld denne uken. Foto: Patrick Sison / AP

Beklager nedetiden

Mandag var både Facebook, Messenger, Instagram og WhatsApp nede i over seks timer. Feilen rammet brukere verden over.

Zuckerberg beklager nedetiden i innlegget.

– Feilen som førte til at alle våre tjenester gikk ned i går er det verste avbruddet vi har hatt på mange år. Vi har brukt det siste døgnet til å diskutere hvordan vi kan beskytte systemene våre mot denne typen feil. skriver Facebook-sjefen.

– Dette var også en påminnelse om hvor mye arbeidet vårt betyr for folk, skriver han videre.