Turister gjorde fra seg rundt stengte veitoaletter – nå snur fylket

Sommertrafikken har eksplodert langs veiene i Nordland i sommer, og få steder er så populær som fylkesvei 17 – den såkalte Kystriksveien på Helgelandskysten.

Men selv om naturen er vakker, er det ikke like vakkert i veikantene.

Hele 13 veitoaletter på Helgeland har i sommer vært koronastengt fordi de ikke har innlagt vann – noe som gjør det umulig å få vasket hendene.

Flere har reagert på dette, fordi flere av turistene gjør fra seg i naturen i stedet.

– Det er litt ekkelt, sier Hilde Edvardsen.

Dette møter turistene ved badeplassen Klubben på fylkesvei 19 utenfor Sandnessjøen. Foto: Ole Dalen / NRK

NRK møter henne ved et av de stengte toalettene i nærheten av Sandnessjøen. Hun har sett hvordan det ser ut rundt, og er lite imponert.

– Men jeg forstår det. Hvis man er på telttur har man ikke annet alternativ. Toalettene bør helt klart åpnes, sier Edvardsen.

– Kan ikke ha det sånn

Reaksjonene har vært flere.

NRK møter Alstahaug-ordfører Peter Talseth (Ap) ved veitoalettet ved den populære badeplassen Klubben på fylkesvei 17.

De to dørene på toalettene er blokkert av en bjelke. Det er helt umulig å komme seg inn. Det står skiltet at det er covid 19 som er årsaken til at toalettene er stengt.

Toalettet er stengt med en solid bjelke.

– Slik kan vi ikke ha det. Det er stor turisttrafikk, og rasteplassene er en del av trafikksikkerhetsbildet. Folk trenger pauser og trenger å gå på do på en fornuftig måte.

I naturen rundt ligger det avføring, toalettpapir og sanitetsbind slengt rundt. Folk som skal ned for å bade må passere veitoalettet for å komme inn på stien som går ned til badeplassen.

Mens Nordland fylkeskommune stengte sine toaletter som ikke hadde tilgang på vann, var samtlige toaletter åpne langs riksveiene i samme fylke. Også de som ikke er tilkoblet vann.

I en tekstmelding til NRK skrev Nordland fylkeskommune først at de følger myndighetenes råd om å ikke holde åpne toaletter som ikke har fasiliteter som innlagt vann.

Men etter reaksjoner, snur i dag fylket.

Snur og åpner toalett langs riksveien

Denne beskjeden står på dørene

– Med bakgrunn i innspill har vi gjort en ny vurdering. Vi har konkludert med at vi gjenåpner samtlige toalettanlegg langs fylkesveiene i Nordland, sier Christian Høydal Forsmo.

Han er fungerende avdelingsdirektør for transport og infrastruktur i Nordland fylkeskommune.

Toalettene uten innlagt vann har vært stengt fra mars og fram til i dag, opplyser han.

– Vi ser at smitterisikoen nå er såpass lav. Vi anser nå at det er riktig tidspunkt å åpne på.

Mye trafikk

I nabofylket Troms og Finnmark har de fylkeskommunale toalettene vært åpne.

Toalettpapir og sanitetsbind ligger strødd i naturen rundt det stengte toalettet. Foto: Ole Dalen / NRK

Tore Lysberg, som er sjef for Drift og vedlikehold nord i Statens vegvesen mente at det var fullt mulig å holde åpent.

– I den travle sommertrafikken er det et stort trykk på toalettene nå. Vi har vi en ekstra oppfølging med tanke på renhold og god håndhygiene.

Christian Høydal Forsmo er fungerende avdelingsdirektør for transport og infrastruktur i Nordland fylkeskommune. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Forsmo sier at beslutningen om å stenge i utgangspunktet ble tatt sammen med vegvesenet.

– Så har man i ferietiden kanskje ikke hatt den tette dialogen med veiaktørene. Men vi har gjort den vurderingen nå i dag.

– Dere var raske med å kaste dere rundt når NRK tok kontakt. Hvorfor det?

– Beslutningen om å åpne ble gjort før dere ringte. Så det er nok tilfeldig at dette skjer samme dag. Det er først nå de siste dagene vi har fått henvendelser fra publikum.

Ved Klubben i Sandnessjøen ble turister møtt av dette synet like ved veikanten.

