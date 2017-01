Tror Bodø sier nei nå

Bodø-ordfører Ida Pinnerød (Ap) går langt i å antyde at de kommer til å legge sammenslåingsprosjektet med Steigen dødt etter kveldens resultat. – Jeg skal selvfølgelig ikke forskuttere behandlingen i bystyret i Bodø, men med et så klart mandat fra folk i Steigen vil et annet utfall overraske meg, sier hun til NRK.