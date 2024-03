Trafikk på Ofotbanen igjen

I ettermiddag starter trafikken på Ofotbanen igjen. Det er et døgn tidligere enn først antatt.

– Helt fantastisk, sier seksjonssjef for Terminal Narvik, Heidi Rondestvedt til Fremover.

Etter avsporingen 24. februar, var det varslet oppstart torsdag klokka 16.

– Men et tog er oppe på en prøvetur nå. Om alt går som planlagt og sporet er inspisert og funnet helt i orden, vil det første ordinære toget gå fra Narvik rundt klokka halv seks i ettermiddag, forteller Rondestvedt til avisa.

Et fullastet malmtog setter kurs fra Kiruna mot Narvik omtrent samtidig som det tomme forlater Narvik.

Dermed går det mot avslutning på den andre lange togstoppen i 2024.

Den 17. desember sporet et tog av ved Vassijaure rett over Riksgrensen og ødela halvannen mil av sporet. Det resulterte i en to måneder lang stopp.