2021 ligger an til å bli elfergens år i Norge.

Nesten halvparten av sambandene langs kysten er i ferd med å få elektriske ferger, ifølge Teknisk Ukeblad.

I Nordland ble den første hybridfergen satt i trafikk i 2017. Det fikk ordførere på Helgeland til å gjenskape den ikoniske filmscenen fra Hollywood-filmen «Titanic».

De første helelektriske fergene i Nordland skal settes i trafikk i år. Men ikke alt har gått på skinner i det som er et av Norges største fergefylker.

Nekter å godkjenne ladestasjon

I første omgang får tre nye samband i Nordland nytt og mer miljøvennlig fergemateriell.

Men i Brønnøysund ligger den nye elfergen MF «Heilhorn» foreløpig fortøyd til kai. Der har den ligget siden september.

Rederiet Torghatten eier og skal drifte elfergen. De fikk avslag fra Sømna kommune på søknaden om å sette opp ladestasjonen, eller ladetårnet, som skal gi ferga strøm.

– Brygga er et kulturminne. Den er innfallsporten for Helgeland og derfor viktig for uttrykket til regionen, sier Sømna-ordfører Hans-Gunnar Holand.

«BLIR FOR STYGG»: Her på fergeleiet i Vennesund må det monteres en 11 meter høy ladestasjon dersom fergesambandet skal kunne bli elektrisk. Men politikerne i Sømna sier nei. Foto: TorbjørnS / CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons

I tillegg er ferga større og lenger enn dagens dieselferge på sambandet, noe som krever flytting av masser på havbunnen og tilpasning av kaia.

– Vil ikke miste kulturarven

Det var i august i fjor at formannskapet i Sømna sa nei.

Planen var å plassere et 11 meter høyt ladetårn på den gamle brygga i Vennesund, to meter fra en trelaftet bygning fra 1920-tallet.

– Vi skal satse på det grønne skiftet, og er veldig positive til elektriske ferger. Men må ikke miste kulturarven og de estetiske verdiene Sømna-ordfører Hans-Gunnar Holand

Bakgrunnen var at ladetårnet ikke innehar «gode nok visuelle kvaliteter» i forhold til omgivelsene, heter det i vedtaket.

I tillegg mente formannskapet at konsekvensene for kulturminnet og for fergetrafikken ved en eventuell brann i ladestasjonen, ikke var godt nok utredet.

Slik ser ladetårnet ut på sambandet mellom Halhjem og Sandvikvåg mellom Bjørnafjorden og Fitjar kommuner. Foto: Eli Bjelland / NRK

– Vi skal satse på det grønne skiftet, og er veldig positive til elektriske ferger. Men må ikke miste kulturarven og de estetiske verdiene, sier Holand.

– Et symbol på utviklingen

2 meter fra bryggehuset: Slik er ladetårnet som er planlagt på Vennesund brygge tegnet inn i planene som lokalpolitikerne behandlet i august. Foto: Bygg Tech AS/Sømna kommune

Elfergene MF «Heilhorn» og MF «Torghatten» som skal inn i sambandet Horn Andalsvågen, blir ikke Norges første elferger, men de første de i Nordland.

Når MF «Heilhorn» er i drift i løpet av mars, vil selskapet forbruke 850.000 liter mindre diesel per år. Det tilsvarer miljøgassutslippet til om lag 2000 biler i året.

Stein Andre Herigstad-Olsen er direktør for sjøtransport i rederiet Torghatten.

Han mener et ladetårn er et positivt symbol, og noe vi må tåle.

– Ladetårn på fergekaia er en nødvendig utvikling i det grønne skiftet. Det er et symbol på utviklinga av det grønne skiftet.

– Torghatten har investert store beløp for at passasjerene på Helgeland skal få reise mer miljøvennlig, sier fergedirektør Stein Andre Herigstad-Olsen. Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Herigstad-Olsen ser ikke bort fra at elfergene på Sør-Helgeland er det største miljøprosjektet i Nordland fylke innenfor transport.

– Ladetårnet er også en midlertidig løsning, ettersom Nordland fylkeskommune planlegger å flytte hele fergekaia innen fem år.

Ordfører Hans-Gunnar Holand i Sømna ønsker ikke et 11 meter høyt ladetårn for elferge på Vennesund brygge. Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Nå har Torghatten sendt inn et revidert forslag til Sømna kommune. De håper politikerne vil gi grønt lys nå.

Sømna-ordfører Hans-Gunnar Holand ser fram til å få det nye forslaget, med noen justeringer, til politisk behandling.

– Tårnet er nå plassert flere meter unna bygget. Når vi får saken på bordet vil vi behandle det, og hvis vi mener det er godt nok er det ikke usannsynlig at vi vil gå for den saken.

Flere elferger på vei

De neste elfergene ut er ifølge Torghatten to ferger i sambandet Flakk-Rørvik, som blir tilnærmet helelektrisk.

I sambandet Moss-Horten skal verdens største elferge settes inn. I tillegg bygges to andre fartøy i sambandet om til en hybrid av diesel og strøm.

I en tidligere versjon av denne saken, skrev NRK at elfergene som skal settes inn i trafikk i Nordland i mars blir landets første. Dette er endret. Det riktige er at MF «Heilhorn» og MF «Torghatten» blir de første helelektriske fergene i trafikk i Nordland.