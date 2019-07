Nordlandsbanen er stengt hele helga og kanskje lengre etter etter at ei jernbanevogn med farlig gods spora av i Namsskogan sist torsdag. Og nå er det nærmest full stopp. Vy har store problemer med å få tak i alternativ transport for passasjerene sine.

Gina Scholz, pressevakt i Vy Foto: Pressefoto, Vy

– Det har vært forferdelig vanskelig å få tak i busser og drosjer som kan hjelpe oss med å frakte de reisende. Vi får det rett og slett ikke til, sier pressevakt Gina Scholz i Vy til NRK.

Scholz forteller at de har jobba hele fredag og i hele natt med å få tak i alternativ transport.

– Det starta vi med med allerede torsdag. Vi ser nå at vi ikke har fått det til, og det beklager vi.

Ber folk reise på andre måter

Noen av godsvognene ble liggende ned mot elva som renner like ved Nordlandsbanen. Foto: Bjørg Kirsn Enano- Storli

Når det er avvik i trafikken skal Vy skaffe alternativ transport til de reisende. Men det er ferietid, og stort press på bussene. Norway Cup starter i Oslo i helga, det er større arbeider på jernabnene på Østlandet og solslyng i Meråker som også krever busser.

– Det finnes rett og slett ikke nok busser, og det er bare å beklage. Folk bør vurdere å reise på andre måter enn med oss det kommende døgnet.

Togene kjører sørfra til Grong i Trøndelag og nordfra til Mosjøen i Nordland, men derfra er det stopp på grunn av togveltet sist torsdag. Det siste døgnet har mange hundre passasjerer opplevd at det ikke er ordna med alternativ transport på strekninga.

Måtte sjøl ordne med drosjer

Øyvind Gørstad, som for tida er på ferie i Mo i Rana, fulgte i dag tidlig sin datter og tre barnebarn til togstasjonen på Mo. De skulle reise med tog til Oslo.

– Der fikk vi vite at toget ikke gikk. Det var tolv passasjerer som skulle reise fra Mo, og de hadde ikke på plass enn buss som kunne frakte dem til Grong.

Glørstad forteller til NRK at de sjøl måtte ordne med drosjer, og at de ikke rakk toget på Grong, men måtte kjøre helt til Steinkjer.

– Den minste ungen er bare ett år, så dette skulle vi unngått. Vy burde ha ordna med drosjer, de fantes jo. I stedet måtte vi gjøre det sjøl. De har sagt at vi skal få tilbake pengene vi har lagt ut, og det skulle bare mangle.

Skjønner frustrasjonen

Også mange andre passasjerer i natt og lørdag morgen har greid å organisere transport de 20 milene mellom Grong og Mosjøen på egen hånd.

– Det setter vi stor pris på. Folk må bare kontakte oss med spørsmål om refusjon, helst via mail, sier Scholz.

Scholz skjønner godt at folk ikke er fornøyd når noe som dette skjer.

– Vi har prøvd å informere togpassasjerene om problemene, men det er mange og ikke alle vi har greid å gi beskjed. Nå lover vi å få ut informasjon dersom det likevel skulle dukke opp busser, sier pressevakt Gina Scholz i Vy til NRK.

Etter at NRK publiserte saka har Vy greid å finne ei løsning for de to dagtogene lørdag. Busser og maxi-taxier skal kjøre direkte mellom Grong og Mosjøen, opplyser pressevakta. Men fremdeles har de ingen løsning for nattogene, og det er usikkert om de får tak i busser til søndag.

Bane Nor har sendt eksperter til Namsskogan for å finne ut når Nordlandsbanen kan åpne igjen etter at skinnegangen ble revet opp. Banen blir i alle fall stengt mellom Namsskogan og Majavatn hele helga, opplyser selskapet. Lørdag kveld vil det komme en ny prognose fra Bane Nor for når de kan få åpna Nordlandsbanen.