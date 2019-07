Det var i 17.30-tida torsdag at godstoget sporet av, og flere vogner veltet. En av vognene inneholdt det lettantennelige stoffet Acetylen. Med fare for eksplosjon ble naboene ved jernbanen evakuert.

– Vi ventet gjester i går ettermiddag da vi så at toget plutselig stoppet. Det kom en støvsky fra toget, og gjestene som kom nordfra fortalte at flere av vognene hadde veltet ned mot elva, forteller nabo Ann Kristin Vatshaug til NRK.

NESTEN I ELVA: Noen av godsvognene ble liggende ned mot elva som renner like ved Nordlandsbanen. Foto: Bane Nor

Stengt til over helga

Jernbanen blir nå stengt i hele helga mellom Namsskogan og Majavatn, og eksperter fra Bane Nor skal vurdere skinnegangen som ble ødelagt i ulykken.

E6 som går like ved Nordlandsbanen var stengt i nesten tre timer torsdag, og blir stengt igjen tidlig i neste uke når oppryddingen starter, melder Statens vegvesen.

– Vi skjønte jo at dette var dramatisk, og vi ble evakuert fra huset vårt. Men heldigvis var det ikke et passasjertog som sporet av. Sørgående dagtog skulle ha passert stedet bare 20 minutter senere, og da kunne gått mye verre, mener Vatshaug dagen etter togvelten ved Bjørnstad i Namsskogan.

– Jeg har aldri opplevd solslyng på jernbanen her i Namsskogan, og har heller ikke opplevd avsporing. Jeg vil også legge til at vi fikk veldig god informasjon og oppfølging av Namsskogan kommune underveis i går. Dette er det tydeligvis noe de har øvd på, sier nabo Ann Kristin Vatshaug.

SPORET AV: Godstoget sporet av ved Bjørnstad i Namsskogan. Foto: Bane Nor

Statens havarikommisjon skal også undersøke togulykken for å finne årsaken til den, og kom til Namsskogan fredag ettermiddag.

– Vi ønsker å starte våre undersøkelser med selve toget som vi håper kan bli kjørt bort i løpet av kort tid, forteller avdelingsdirektør Kurt Olsen i Statens havarikommisjon til NRK.

Vil følge ekstra godt med

Bane Nor har i forbindelse med de høye temperaturene de siste dagene innført gul beredskap på hele Nordlandsbanen mellom Steinkjer og Bodø. Det er også nedsatt hastighet på flere delstrekninger. Selskapet vil nå undersøke jernbanestrekningen oftere enn vanlig, og mener det aldri var fare for persontoget som skulle passere like etter godstoget som sporet av.

– Strekningen forbi avsporingsstedet ble visitert ca. fem timer før avsporingen. Den skulle visiteres igjen rett etter at godstoget hadde passert, men før persontoget som skulle passere ca. kl. 18.00, opplyser pressekontakt Britt-Johanne Wang i Bane Nor i en e-post til NRK.

Selskapet har planlagt to visitasjoner hver dag fram til førstkommende søndag på grunn av varmen. Bane Nor opplyser også at de ikke har opplevd avsporinger i dette området tidligere.