To omkom i mikroflyulykke i Gildeskål i Nordland

– Vi har funnet havaristed og begge personene er funnet omkommet, sier redningsleder i Hovedredningssentralen Nord-Norge, Frode Iversen til NRK.

Pårørende er varslet.

Det savnede flyet ble funnet i fjellet øst for Glomfjord, ved Storglomvatnet. Det ble først observert av forsvarets F16, som ga posisjon til luftambulanse i Brønnøysund. De fløy så inn, og bekreftet at det var det savnede mikroflyet klokka 01.10, opplyser Iversen.

– De omkomne er to menn bosatt i Nordland i 30- og 50-årene, sier operasjonsleder Fredd Leirvik i Nordland politidistrikt til NRK.

Sist sett ved 14-tiden

Hovedredningssentralen Nord-Norge fikk ved 22-tiden tirsdag kveld melding om det savnede flyet i Saltfjell-/Meløy-området.

Mikroflyet tok av tirsdag morgen, og var sist sett ved 14-tiden. Etter å ha mottatt melding om det savnede flyet satte Hovedredningssentralen i gang et omfattende søk med to fly av typen F-16, Sea King-redningshelikopter, et ambulansehelikopter og to militære Bell-helikoptre.

Redningsleder Tomas Ringen hos HRS sier de har grunn til å tro at hendelsen skjedde i løpet av tidlig ettermiddag.

Tomas Ringen er redningsleder i Hovedredningssentralen Nord-Norge. Foto: Martin Steinholt / NRK

– Vi har antydninger på at ulykken skjedde en gang mellom klokken 14 og 15 tirsdag ettermiddag.

Søksområdet strakte seg fra Meløy til Saltfjellet i øst og Svartisen-området i sør.

Det savnede flyet skal ifølge Hovedredningssentralen ha tatt av fra Markvatnet ved Reipå tirsdag morgen for å drive reinleting.

Norsk luftsportsforbund har i dag valgt å suspendere alle norske mikroflybevis med umiddelbar virkning.

Reinsøking

Redningsleder Iversen sier til NRK at det er et sjøfly som var meldt savnet. Flyet var ikke pliktet til å melde flygeplan.

– Det er et lite fly som har fløyet lavt i forbindelse med reinsøking, sier Iversen.

Redningslederen sier han ikke vil spekulere i hva det er som har skjedd.

Hovedredningssentralen har varslet havarikommisjonen om hendelsen.

Vakthold på havaristedet

Politiet i Nordland har vakthold ved ulykkesstedet i påvente av at kriminalteknikere, samt mannskaper fra Statens havarikommisjon og Salten Brann skal ankomme. Ifølge politiinspektør Arne Hammer skal havarikommisjonen være i Bodø i 10-tida.

– På grunn av ulykkesstedets beliggenhet er det nødvendig å få helikopterstøtte for å fly inn mannskapene og vi avventer nå tilbakemelding fra Sea King på om de kan bistå med dette, sier Hammer.

Identiteten til de omkomne er ikke fastslått ennå, men politiet har ingen grunn til å tro at det er noen andre enn de to som etter planen skulle befinne seg i flyet. Politiet skriver at pårørende til disse derfor er varslet.