Tiltalt for grov vold mot spedbarn

Det er statsadvokaten i Nordland som har tatt ut tiltale mot paret. Saken er berammet i

Tor Haug er forsvarer for barnets stefar. Foto: Gisle Forland / NRK

Lofoten tingrett mot slutten av november, og det er satt av en uke til forhandlingene.

Ifølge tiltalen skal paret i perioden 25. september til 9. desember 2014 ha utsatt kvinnens barn for grov vold som resulterte i brudd i begge krageben, brudd i 12 ribben, brudd i begge armer og lårben samt hudskader i ansikt og blødning i øyeeplet.

Barnet var på denne tiden ikke fylt ett år.

– Mishandlingen anses som grov, særlig fordi den er begått mot en forsvarsløs person, heter det i tiltalen.

Erklærer ikke straffskyld

Stefarens forsvarer, Tor Haug, sier at hans klient erklærer seg ikke skyldig og stiller seg uforstående til grunnlaget for tiltalen. Haug sier at tiltalte har forklart at han ikke var kjent med skadene på barnet og har ingen formening om hvordan de har oppstått.

Kvinnens forsvarer Kristin Hammervik sier at hennes klient stiller seg uforstående til tiltalen. Foto: Ola Helness / NRK

Kvinnens forsvarer Kristin Hammervik sier at hennes klient stiller seg uforstående til tiltalen.

– Min klient tar tiltale svært tungt. Hun stiller seg uforstående til at påtalemyndigheten mener at hun har skadet eller medvirket til å skade sitt eget barn. Hun kommer ikke til å erkjenne straffskyld.

Hun har ingen forklaring på det som har skjedd med barnet hennes.

– Det finnes teorier omkring hva det kan være, men det ønsker jeg ikke å kommentere på det nåværende tidspunkt.