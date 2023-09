Styreleder Renate Larsen i Helse Nord sier hun forstår veldig godt at dette dokumentet kan skape litt uro og bekymring.

– Men det er viktig å forstå at dette er et dokument fra en tidlig fase i ei arbeidsgruppe. Dette er ikke en konklusjon eller noe vi er kommet lenger med.

– Men man har jo pekt på enkelte sykehus som skal reduseres? Som Narvik, Gravdal og Kirkenes?

– Dette er en sak som er helt i tidlig fase der arbeidsgruppa må få lov å jobbe med konkrete ting og vurdere ulike alternativer, svarer Larsen.

– Det er viktig å forstå at dette er ingen konklusjon. Styret i Helse Nord har på ingen måte fått denne informasjonen eller begynt å behandle denne saka enda.

– Åpenhet er noe dere har tilstreba i denne prosessen. Synes du det er åpenhet når såpass store og viktige ting kommer ut i media som lekkasjer?

– Kommunikasjon og informasjon er bestandig utfordrende i sånne prosesser. Men vi ønsker mest mulig åpenhet. Også mens vi holder på i denne prosessen. Men som sagt så var dette veldig tidlig i prosess og verken direktør eller styret har sett dette dokumentet. Så det må vi få lov å jobbe med før vi kommer ut med noe konkret.

At det er stadige omkamper og informasjonsflyt fra hemmelige dokumenter gjør folk usikre. Styrelederen sier hun har forståelse for det.

– Det forstår jeg veldig godt. Og helse er viktig for alle. Vi var veldig tydelig da vi ga dette mandatet at vi skal ha gode helsetjenester i Nord-Norge for framtida. Det er det dette oppdraget går ut på.

– Det samme har vi sagt med tanke på akuttjenester. Vi skal ha like gode akuttjenester i hele Nord-Norge som vi har i dag.

– Og det mener du det blir selv om vi legger ned noen akuttsykehus slik vi kjenner dem i dag?

– Nå har ikke vi begynt på noen konklusjoner, men det som har vært viktig for oss i styret er å få frem at vi skal se på akuttfunksjonene. Og at vi er helt sikker på at det vil bli annerledes enn det vi har i dag. Men de skal være like gode og den nordnorske befolkninga skal være trygge på at de har akuttjenester når de trenger det.

– Fødetilbudet vil også bli endret?

– Fødetilbudet er også noe man må se på. Men konklusjonene der er heller ikke kommet. Men det er også noe man skal se på ja.

– Avdelingsoverlege Jon Harr i Narvik er lei av omkampene og er også bekymra for rekrutteringa når det blir stadige omkamper. Er ikke det noe som bekymrer dere?

– Jo, det bekymrer oss. En av grunnene til at vi gjør dette er jo at vi mangler fagfolk. Og vi ønsker å ha tjenester i Nord-Norge der vi har gode arbeidsmiljø for fagfolkene slik at de kan levere gode helsetjenester til befolkninga.

– Derfor er det viktig at vi får gjort dette arbeidet nå. Og at vi ikke bruker for lang tid. Vi må få noen konklusjoner slik at både fagmiljø og befolkninga vet hva de skal kunne forholde seg til i framtida.

– Narvik er god på rekruttering. De får det bedre til enn Bodø og Tromsø. Nå skal kanskje de bygges ned?

– Vi har ikke begynt å prate om noen spesifikke lokasjoner enda. Og vi skal lære av hverandre og jobbe med rekruttering for framtida og for å beholde flest mulig av de vi har i dag.