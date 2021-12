Martin (20) i brev til Støre: – Plutselig var min ungdomstid forbi

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Den klumpen man får i magen når alt man har sett fram til bare forsvinner, er ekstremt vond.

Det skriver Martin Andersen (20) i et åpent brev til statsminister Jonas Gahr Støre på sin egen Facebook-side.

Brevet er en reaksjon på de nye koronarestriksjonene som kom på tirsdag.

– Jeg skriver om mine erfaringer og hva jeg har gått glipp av. Det er mange som har sagt at de kjenner seg igjen.

– Jeg som 20 år og ungdom i Norge, er bekymret nå. – Jeg er redd for hva dette vil gjøre for dem som kanskje ikke har så mange muligheter eller venner.

For det er de unge som blir rammet hardest av tiltakene, mener Martin Andersen.

– Snart er jeg 21 år og plutselig er jeg ferdig studert og i full jobb. Plutselig var min ungdomstid forbi, uten at jeg fikk tatt like stor del i den som jeg hadde ønsket, skriver Andersen i brevet til Statsministeren.

Bekymret for andre unge

Andersen jobber som assistent ved Tverrlandet barne- og ungdomsskole i Bodø. Det året pandemien kom til Norge, var han russ.

Men det var ikke bare russetiden som ble spolert. Breddeidretten for voksne ble hold stengt i 15 måneder. For Martin var det fotball.

Nå må han igjen avlyse alle planene.

Julebord med fotball-laget, trening, konsert, fest med venner som kommer hjem fra studier og militæret.

TAPT UNGDOMSTID: Martin Andersen mener mange har mistet ungdomstiden sin, og er kritisk til at ikke de unge lyttes mer til. Foto: Kasper Holgersen / NRK

– Sitter inne i hyblene sine

Andersen understreker at de har hatt langt mindre smittepress i Bodø de siste årene enn mange andre steder i landet. Det er de som har det langt verre, mener han.

– Nå sitter unge inne i hyblene sine i Oslo med høye strømpriser, og må studere hjemme og holde seg der på fritiden også.

Det snakkes for lite om psykisk helse blant de unge. Og for mye om å verne de eldre, ifølge Andersen. Selv om han har stor forståelse for det.

– Men det er de unge som må gi slipp på studietid. Hvordan skal vi kompensere dette? Det er ikke bare å komme seg opp på hesten igjen og dra ut i samfunnet, og glemme alt den dagen det skal åpne igjen.

BE OM HJELP: Martin Andersen håper at folk kan ta ekstra vare på hverandre i jula. – Be om hjelp hvis du føler deg ensom. Si ifra og ring en venn, råder han. Foto: Kasper Holgersen / NRK

Har ikke vært der for de unge

Ann Karin Swang leder Landsgruppen av helsesykepleiere. Hun er klar på at pandemien har vært en stor belastning for de unge.

Nå frykter hun igjen for de mest sårbare i samfunnet etter de nye restriksjonene.

– Det er mange som kommer til å bli rammet av dette her.

Noe av grunnen til at så mange har slitt, er at helsesykepleiere som blant annet skal jobbe med barn og unges psykiske utfordringer i kommunen, er blitt satt til å gjøre andre ting i to år.

Nå er hun livredd for at helsesykepleierne igjen skal bli tatt ut av helsestasjon- og skolehelsetjenesten for å jobbe med smittevern og vaksinering.

– Vi har sett at spesialisthelsetjenesten har gått helt i kne når vi kom tilbake igjen, fordi da har mange blitt så syke i mellomtiden, og legger til:

– De er vant til at vi er der og setter i gang forebyggende og helsefremmende tiltak i en tidligere fase, slik at barn og unge ikke trenger å bli så syke før de får hjelp. Vi er en lovpålagt tjeneste, som barn og unge har krav på.

Men de unge har mistet sitt tilbud under pandemien.

Hun forteller at to hele årskull er blitt hardt rammet som en konsekvens av at helsesykepleiere ikke har fått fulgt opp de unge.

Ann Karin Swang er bekymret for hvordan det skal gå med barn og unge i jula. Foto: Landsgruppen av helsesykepleiere NSF

Frykter for julen

Vi går inn i en jul med masse usikkerhet igjen. Mange frykter for fremtiden, økonomien og jobbene sine.

– Når mor og far ikke har det bra, og er usikker på fremtiden, så skaper det masse usikkerhet blant de unge også.

Det kan også føre til at mange får en vanskelig jul med familien. Sist jul så man at alkoholforbruket økte.

– Vi så mer vold og overgrep. Vi så at det var mange som ikke hadde det bra hjemme. Når det er jul er ikke skolene åpne, så hvem er det som ser de sårbare da?

FØLGER RESTRIKSJONER: Martin Andersen er klar på at man skal følge restriksjonene og er selv fullvaksinert. Foto: Kasper Holgersen / NRK

Forsket på ungdom under pandemien

Mona Bekkhus er førsteamanuensis ved psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo.

Hun har tidligere forsket på hvordan isolasjon under første stadiet av pandemien påvirket de unge i samfunnet.

– Mangelen på fysisk kontakt med venner hang sammen med flere symptomer på angst og depresjon, og også det å føle seg ensom.

Det å ha interaksjoner med venner, enten fysisk eller digitalt, hang negativt sammen med angst og depresjon.

Mona Bekkhus er førsteamanuensis ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo. Foto: UIO

– Det så ut som det kunne beskytte mot følelsen av å være engstelig og deprimert.

Men hvor hardt tiltakene rammer den enkelte, er individuelt. Noen rapporterer også at det har vært positivt at de har hatt mer tid sammen med familien.

– Jeg tror det vil ha litt betydning hvordan man treffer når man spør. Før omikron kom, så det ganske positivt ut. Det vil ha stor betydning for hvordan man svarer.

Det er også store forskjeller på hvor man bor i landet, og hvilken sosioøkonomisk bakgrunn man har.

Foto: Annika Byrde / NTB

– De unge er skjermet

Assisterende direktør i Helsedirektoratet, Espen Nakstad, sier at de deler bekymringen for de unges liv og helse, men at han mener at tiltakene ikke skal påvirke dem i stor grad.

– Vi er bekymret for at unges liv fortsatt påvirkes av en pandemi som har vart i snart 2 år. Derfor er de unge i stor grad skjermet fra tiltakene som ble annonsert av regjeringen i går. Det er heller ikke innført påbud om digital undervisning for studenter, og for skoleelever er det ikke innført trafikklysmodell nasjonalt.

Foto: Håkon Mosvold Larsen

– Har dere gjort nok for å skåne de unge, i de tiltakene som nå er innført?

– Unge rammes på samme måte som voksne av rådet om å begrense sosiale kontakter, og må bruke munnbind ved trengsel i det offentlige rom dersom de er over 12 år. Dette vil imidlertid skåne mange unge fra å bli smittet. Sykdomsbyrden blant barn og unge kan dessverre fortsatt bli ganske høy i ukene framover.

