Ti ungdommer anmeldt etter fest - gjemte seg i skap og under senger da politiet kom

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Rundt midnatt natt til søndag fikk politiet melding om en fest på Alstad i Bodø.

Patruljen som kjørte ut til stedet konstaterte raskt at det var flere personer til stede enn den lokale forskriften gir tilgang til.

– Personene har gjort forsøk på å gjemme seg i skap og under senger, og var ikke veldig samarbeidsvillig til å oppgi personalia, sier Kenneth Magnussen, operasjonsleder for Nordland politidistrikt.

Det var ti personer på adressen.

– Politiet tok til slutt personalia på de det gjaldt og vil opprette anmeldelse på samtlige deltakere og arrangør på festen, sier Mangussen.

De ti deltakerne på festen kan bli bøtelagt med opptil 200.000 kroner.

– Straffereaksjonen ligger i området 10-20.000 når det kommer på brudd på smittevernloven, opplyser Magnussen.

Hvorvidt personene på festen er kjent med forskriften vil etterforskningen ta høyde for.

Strengere tiltak

Fredag innførte Bodø kommune strengere tiltak for å få kontroll på smitteutbruddet.

Dette innebærer blant annet full skjenkestopp og at Bodø stenger idrettshaller og treningssentre. Man har heller ikke har lov til å arrangere eller delta på sammenkomster med mer enn fem gjester.

Forskriften gjelder fra midnatt natt til lørdag og en uke fremover.

– Bakgrunnen for dette er den alvorlige situasjonen vi har, at vi ikke har kontroll over smitteveiene på tilfellene i kommunen. Derfor går vi til det skritt og stenger ned veldig mye sosial kontakt, sier smittevernoverlege Kai Brynjar Hagen.

Får mange tips

Politiet mottar ofte tips om fester hvor melder mener at det er for mange til stede ut ifra smittevernlovene som er gitt.

Nå mener de vi må brette opp ermene å gjøre den innsatsen som må til for å få stoppet pandemien.

– Politiet oppfordrer alle til å forholde seg til smittevernlovene og reglene som finnes så vi får kontroll på denne pandemien så fort som overhodet mulig, sier Magnussen.

I løpet av natten har politiet rykket ut til flere fester andre steder i landet også.

Blant annet i Hammerfest, Kirkenes, Alta og Vadsø, der de måtte dempe støyen. To av adressene fikk pålegg om at det skulle være stille til kl 0800, melder politiet på Twitter.

Seks personer ble også bortvist etter å ha holdt fest i bygningen som er evakuert etter torsdagens jordras i Halden, melder NTB. En vekter oppdaget lørdag kveld at uvedkommende hadde tatt seg inn i den evakuerte bygningen.