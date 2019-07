I Alstahaug tingrett forklarte to kvinner seg om en hverdag preget av vold og trusler etter at de innledet et forhold til mannen i to ulike perioder mellom 2010 og 2015.

Ifølge dommen har kvinnene levd under et «regime preget av kontinuerlig utrygghet og frykt for vold og mishandling».

Voldshandlingene besto av slag, spark, kvelning.

Han skal også ha brukt hammer og kniv for å true kvinnene.

– Han har kalt henne for stygg, hore, dårlig mor og sagt at hun ikke var verdt noe. Han har truet med å slå henne helseløs og drepe henne, ifølge beskrivelser i dommen.

Mannen stod også tiltalt for flere voldtekter av de to kvinnene.

Den ene kvinnen var ifølge dommen kun 15 år da den første voldtekten fant sted.

Erkjent delvis straffskyld

I retten sa den tiltalte seg delvis skylding i tiltalen. Han erkjenner vold mot kvinnene, men har ikke innrømmet voldtekt.

Mannen i midten av 20-årene er idømt til sammen 900.000 kroner i erstatning til de fornærmende i saken.

Dommen fra Alstahaug tingrett var enstemmig og ble avsagt forrige uke.

Til sammen 17 personer var med å vitne under rettsbehandlingen.

NRK har ikke lykkes å komme i kontakt med mannens forsvarer.

Politiadvokat Jonas Nerdal var aktor i saken, og sier dette er en svært alvorlig sak.

– Det er snakk om svært alvorlige forhold, noe som gjenspeiles i tiltale og straffeutmåling, sier Nerdal til NRK.

– Svært alvorlig

Nerdal sier det er skjerpende at krenkelsene mot de fornærmede har pågått over lang tid.

– Det gjør skadevirkningene verre. Noe av det som kjennetegner disse sakene er at de lever i et regime der man hele tiden går rundt og er redd for nye handlinger.

Politiadvokaten sier politiet har stort fokus på familievold og mishandling i nære relasjoner. Akkurat denne saken skiller seg ut.

– Det er en spesiell sak ved at den er svært alvorlig.