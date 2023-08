De britiske rave-legendene i The Prodigy toppet festivalplakatene hos Parken-festivalen i Bodø og Pstereo-festivalen i Trondheim.

At en hovedartist avlyser kun noen få dager i forkant skapte store utfordringer for festivalsjef for Parkenfestivalen, Gøran Aamodt. Han har likevel klart å hente inn en erstatter.

– The Prodigy er jo på mange måter uerstattelige i all sin unikhet, men når først ting ble som de ble, så er vi særdeles fornøyde med å ha fått Leftfield inn som erstatter, skriver Aamodt på Parkenfestivalens facebookside.

– Det er utrolig kjedelig, men vi har ant det siden de har avlyst andre konserter. Vi beskjed sent i går kveld og har jobbet med å få erstatter på plass. Det er litt hektisk når vi står i opprigg, sier festivalsjef Bård Flikke i Pstereo til avisa Nidaros.

Gøran Aamodt, daglig leder i Parkenfestivalen i Bodø måtte hente inn et ny hovedartist rett før festivalstart. Foto: Sofie Retterstøl Olaisen / NRK

Til NRK utdyper Aamodt litt av det som har skjedd i kulissene de siste dagene.

– Vi skjønte at det kunne gå den veien ei stund, og det er trist at vi mister The Prodigy. Mange blir nok skuffet, men vi var tross alt utsolgt før vi lanserte bandet.

– Hvordan er det å miste hovedartisten to dager før festivalstart?

– Risikoen for at sånt skjer kjenner man på hele tiden. Det er sånn med alle artister man booker. Så lever vi fint med det denne gangen fordi vi mener vi har en bra rekke med andre sterke artister på fredag.

Aamodt har nå hentet inn et annet band i samme musikksjanger fra samme land. Det britiske elektronika-bandet Leftfield skal nå spille både i Bodø og Trondheim.

– Det var viktig for oss å finne et band med samme type musikk. Leftfield er et band som er fra samme tidsperiode, og som har mye av den samme fanskaren som The Prodigy, forklarer Aamodt.

Ryggtrøbbel

The Prodigy har tidligere måtte kansellere opptredenen på Dreambeach festival i Spania, Boomtown festival i Storbritannia og Venoge festival i Sveits. Sistnevnte opptreden skulle avholdes bare to dager før Parkenfestivalen.

Årsaken skal være at vokalisten MC Maxim Reality har pådratt seg en ryggskade. Det skriver bandet selv på sine kanaler.

«Bandet beklager på det sterkeste til fansen som skulle se dem i Norge denne helgen», skriver Prodigy i en melding lagt ut på Facebook.

Prodigy beklager til fansen i en melding lagt ut på Facebook. Foto: Facebook

Britisk rave-band fra 90-tallet

Opprinnelig besto den britiske gruppen fra 1990 av DJ og låtskriver Liam Howlett, danseren Leeroy Thornhill og vokalist og danser Keith Flint.

The Prodigy er et rave-band som blant annet blander techno, punk og rock.

Anført av vokalisten Flint oppnådde de stor suksess i Storbritannia med fengende og heseblesende låter på 90-tallet, med god hjelp fra kontroversielle musikkvideoer. Blant annet er de kjent for hits som «Everybody In The Place», «Poison» og «Smack My Bitch Up».

MC Maxim Reality ble med i The Prodigy som vokalist i 1993, men er i dag bandets eneste vokalist fordi den andre vokalisten, Keith Flint, ble funnet død i sitt eget hjem i 2019.

Liam Howell, Maxim Reality og Keith Flint. Foto: Paul Dugdale / Handout