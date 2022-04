Her kan du nærmest plukke pengene rett ut av vannet

FNs spesialrådgiver på bærekraft og sikker mat, Vincent Doumeizel, er på besøk hos Lofoten Seaweed.

Bedriften styres av de to gründerne Angelita Eriksen og Tamara Singer.

Gjennom de siste fem årene har de ekspandert til seks ansatte. Nå planlegger de også å tre inn i det amerikanske markedet.

– Dette er bare helt utrolig utbryter Vincent Doumeizel.

En kilo trøffeltang koster nesten 10.000 kroner. Denne posen inneholder rundt 800 gram. Foto: John Inge Johansen / NRK

Den franske eksperten lar seg imponere når de viser frem råvarene.

Merkelig å bli så imponert over tang og tare?

Ikke om vi skal tro ekspertene.

Råvaren er ikke bare dyr og eksklusiv – den kan også være en viktig del av fremtidens matfat.

Det er framtida

– Tang og tare er ei vekstnæring, og den endelige bekreftelsen fikk jeg på kaia for ei tid tilbake, ler Angelita Eriksen.

Hun er fiskerdatter, og da hun bestemte seg for å satse på innhøsting av planter fra havet ble det møtt med hoderystende blikk fra fiskerne på kaia.

Tamara Singer og Angelita Eriksen har en bedrift som har vokst fra to til seks ansatte i løpet av kort tid. Foto: Sofie Retterstøl Olaisen / NRK

Nå er tonen en helt annen.

– Pappa trodde jeg var gal, og mange synes det var spesielt. Men i fjor under et fiskerlagsmøte ble de kommentert overfor oss at «det du gjør, det er framtida» – så når vi klarer å snu disse karene må vi vel etter hvert klare å snu verden også, sier Eriksen.

– Vi må dyrke mer

Nylig hadde bedriften besøk av franske Vincent Doumeizel. Han er en av verdens fremste eksperter på bruk av tang og tare. Doumeizel er tilknyttet FN-initiativet Global Compact.

Grisetangdokke er det folkelige navnet, men på grunn av smaken har restaurantverdenen nå omdøpt algen til trøffeltang. Foto: Sofie Retterstøl Olaisen / NRK

– Utfordringen vår er å komme over fra jeger- og samlermåten for å høste tang og tare, til en mer som bønder og dyrke sjøvekster. Vi må lære å dyrke, og her er vitenskapen på etterskudd, forklarer Doumeizel.

– Vi vet ikke hvordan i skal dyrke flere lokale arter for å høste den magiske tangen, sier Doumeizel.

Tare kan bli storindustri Ekspandér faktaboks I tareskogen kan det være over 300 arter, og man har funnet over 100.000 smådyr bare på én kvadratmeter.

Tapet av tareskogens økosystemtjenester (fiske, rensing av vann og karbonlagring) gir et årlig tap på 836 milliarder kroner ifølge en Niva-rapport. Det er tre ganger mer enn verdien av all norsk skog. (Faglige fremskritt på feltet kan føre til justeringer av disse beregningene.)

Tare kan dyrkes i havet. I 2050 er produksjonen estimert til å kunne ligge rundt 20 millioner tonn.

Tare vokser raskere enn de aller fleste planter på landjorden. Det kreves hverken ferskvann, sprøytemidler eller gjødsel for å få det til å gro.

Taren har i seg selv en verdi på 167 millioner kroner per kvadratkilometer årlig, ifølge Niva.

Tare kan brukes som menneskemat og dyrefôr. Forskere mener at tare i fremtiden vil være en viktig ingrediens i fiskefôr.

I dag brukes tare som tilsetning i storfefôr. Dette gjør at kyrne raper betydelig mindre mengder av klimagassen metan.

Hvis taren kan erstatte hugging av regnskog i Brasil og frakt av soya jorda rundt, vil det ha en positiv klimaeffekt.

Det forskes på å bruke tare som råstoff i emballasje som kan erstatte fossil plast. Også kjemisk industri og biogass kan gjøre nytte av tare.

Problemer med kråkeboller som beiter ned tareskog er kjent fra land som Japan, USA, Canada, Chile, Australia og New Zealand. Kilde: Niva, Nibio, Sintef

Grønnsakhage under vann

Angelita sier at all innhøstingen som gjøres av dem er registreres i et program som viser hvor mange kilo de har høstet ulike steder. Dermed kan de dokumentere at de høster bærekraftig, og kun av veksten på alger og tang.

– Det er en stor grønnsakshage under vann, og den tar vi vare på slik at vi har også til neste år og årene etter, forklarer hun.

Vincent Doumeizel får innføring i lokale arter i Nappstraumen av Tamara Singer. Foto: John Inge Johansen / NRK

Hun sammenligner det med å klippe gress.

– Vi tar bare fra vekstsonen. Her i Nord-Norge er vi også heldige, fordi de lange lyse nettene fører til en eksplosjon i veksten gjennom den lyse årstiden.

NRK forklarer Hva er tang og tare? Bla videre Hva er tang og tare? Tang, tare og sjøgress er store alger. I Norge finnes det 450 arter. Tangartene vokser på stein i fjæresonen. De nyeste skuddene vokser ut fra tuppen. Hva er tang og tare? Tare er de større algene i havet. De vokser fra festet og opp mot lyset. Sjøgress har tilpasset seg livet ved havet og setter røttene sine på bløt bunn og grunt vann. Ålegress er den mest kjente arten. Hva er tang og tare? Tare brukes mest til dyrefôr, gjødsel og bioenergi. Men tareskogen kan også gi næring til mennesker.



Disse er best å bruke til mat:

Hva er tang og tare? Sukkertare: Stor brunalge som danner skoger langs hele kysten og på Svalbard. Butare: Brunalge, finnes langs kysten fra Mandal til Finnmark og på Svalbard. Havsalat: Grønnalge, vanlig langs hele kysten. Søl: Rødalge, vanlig langs hele kysten.

Hva er tang og tare? Tare inneholder viktige mineraler, antioksidanter, og dessuten B- og C-vitamin. Noen tareslag har også proteiner, flerumettede fettsyrer og fiber.



Taren er spesielt rik på jod, som man ikke skal ha for mye av.

Forrige kort Neste kort

Mye penger

I Norge gjøres det flere steder dyrking av tare – men langt fra i store volum.

Det er butare og sukkertare som enklest lar seg dyrke, men pengene ligger i de lokale artene.

– Det som er viktig for oss er å levere arter som det ikke kan dyrkes kommersielt på – da kan vi levere til restauranter på arter som de ikke kan få tak i andre steder forteller Eriksen.

Trøffeltang kan oppnå pris på nesten 10.000 kroner kiloet om den behandles rett, rødalgen Søl i bakgrunnen ble brukt allerede av vikingene som snacks. Foto: John Inge Johansen / NRK

Søl er en rødalge som har vært brukt til mat, helt fra vikingtida. Fingertare kan brukes til spabehandling. Fjærehinne er Lofotens Nori – den sorte tangen som rulles rundt sushi.

Trøffeltang – eller grisetangdokke – er ikke tradisjonelt en art som har vært spist, og dermed er den fortsatt såpass ny at den dukker ikke opp på de vanlige plakatene med spiselig tang eller tare.

Den omsettes fra enkeltprodusenter for 100 kroner pr. 10 gram, men det er mye arbeid som ligger bak hver kilo tørket produkt.

Viktig for framtida

FNs bærekraftsekspert er imponert over hva de to damene har fått til i Lofoten.

– De er pionerer som jeg har fulgt på Instagram, og det var svært hyggelig å møte dem på ordentlig, sier Doumeizel.

Han sier tang og tare kommer til å bli en viktig del av i en eventuell bærekraftig planet.

– Det kan erstatte dyrefor, brukes som gjødsel og som menneskemat. Det er en utrolig viktig part i jobben med å beholde artsmangfoldet og kommer til å spille en viktig rolle innen medisin, forklarer Doumeizel.