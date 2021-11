– Det er selvsagt alvorlig for pasientene. Å løse sykepleiermangelen burde være en av de viktigste oppgavene for en ny regjering, skriver forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen i Norsk Sykepleierforbund i en e-post til NRK om situasjonen i Bodø.

Hvilke rapporter får dere inn fra sykepleiere over hele landet nå?

– Sykepleiere står midt inne i en femte bølge, og det er en voldsom belastning de er utsatt for både i kommunene og sykehusene. Dette er ingen situasjon som oppsto ved covid-19, det er en kronisk mangel på sykepleiere som har blitt enda mer synlig i denne situasjonen. Det er en rovdrift på sykepleierne og de står i dette med sin egen helse som innsats.

Går det utover tilbudet til beboere/pasienter?

– Sykepleiere og annet helsepersonell gjør det de kan for å bufre for manglende ressurser, de tar på seg doble vakter, dekker opp for syke kolleger og strekker seg langt for å gi pasienter et godt tilbud. Men det er grenser for hvor langt strikken kan tøyes, og det er klart det enkelte steder allerede går utover tilbudet til pasientene at det mangler sykepleiere.

Hva mener dere må gjøres nå?

– Det trengs effektive virkemidler som sikrer at sykepleiere beholdes i yrket og mobiliseres tilbake til yrket. Lønn er det som virker raskest. Vi trenger også arbeidsgivere som lyser ut hele stillinger. Norsk Sykepleierforbund mener vi trenger en opptrappingsplan for helse- og omsorgstjenesten som sikrer bærekraftig bemanning, kompetanse og finansiering, i tillegg til nasjonale standarder for bemanning i sykehjem og hjemmetjenester.

Finnes det egentlig noen løsning for f.eks. Bodø når det mangler sykepleiere over hele landet?

– Det er mange sykepleiere som jobber i andre yrker og andre sektorer. En av fem forlater yrket de ti første årene etter utdanning. De opplever at lønnen ikke står i forhold til belastningen. Vi trenger tiltak for å få sykepleiere mobilisert tilbake til yrket. Den beste og mest effektive løsningen er å gi sykepleiere en konkurransedyktig lønn.

Er det ikke urealistisk å tro at flere unge vil ønske å jobbe som sykepleiere når det er så mye press på dem som vi stadig hører om i media?

– Søkningen til sykepleierstudiet er stabilt høy. Det er ikke beskrivelsene i mediene som gjør at de slutter de første ti årene i tjeneste, det er det faktum at de møter en tjeneste der myndighetene ikke tar ansvar for å sette inn nok ressurser til at de kan gjøre den jobben de ønsker å gjøre for pasientene, skriver Lill Sverresdatter Larsen i Norsk Sykepleierforbund i e-posten.