SV-topp: – Regjeringen og departementet bryr seg ikke om konsekvensene

Det er en skandale at næringsdepartementet ikke har fått på plass en forskrift for tareoppdrett, mener Marius Jøsevold i Nordland SV. NRK har tidligere omtalt at kommunene frykter forlatte oppdrettsanlegg.

Han reagerer kraftig på at det ikke kreves samme regler for tareoppdrett slik som det allerede eksisterer for blåskjelloppdrett:

– Den forskriften finnes allerede nå for blåskjelloppdrettet og det ville tatt noen få dagers arbeid å kopiert den forskriften og overført den til tareoppdrettet.

– Trenger forskrift

På begynnelsen av 2000-tallet fikk blåskjellnæringen seg en kraftig knekk. Plutselig sto det forlatte anlegg rundt omkring i fjordene og det er brukt millioner av statlige kroner på opprydningsarbeid, noe som kan unngås, mener Jøsevold:

– Noen bør sette seg ned i departementet og få på plass en forskrift som gjør at man trenger en form for garanti i tilfelle noen går konkurs, sier han.

Leder i Nordland SV, Marius Jøsevold. Foto: Anita Borkamo / NRK

Jøsevold tror jo at både makroalger og mikroalger kan være ei stor vekstnæring for havbruksnæringa i Nordland og i Nord-Norge i framtida, men at det derfor er ekstra viktig å få en forskrift på plass.

Utreder lignende krav

Departementet har forklart at de jobber med et høringsforslag om sikkerhetsstillelse, men avdelingsdirektør Martin H. Bryde i Nærings- og fiskeridepartementet sa forleden at de ikke har et konkret forslag klart.

– Den tildelingen vi gjør mener vi er forsvarlig. Samtidig utreder vi nå muligheten for å innføre et lignende krav også for tare, sier han.

Avdelingsdirektør i Nærings- og fiskeridepartementet, Martin H. Bryde. Foto: Johannes Ødegård / NRK

Bare siden 2014 er det delt ut tillatelser til oppdrett av tare til 41 ulike lokaliteter rundt om i landet uten et slikt krav, noe Jøsevold skyldes at regjeringen ikke bryr seg om miljøet.

Mener regjeringen ikke tenker på konsekvensene

Jøsevold mener at departementet og regjeringen ikke bryr seg om bærekraft, og ikke bryr seg om de negative konsekvensene.

– De gir bare næringsaktører muligheten til å kjøre på, uten at man tenker helhetlig og på konsekvenser, sier Jøsevold.

– Hva frykter du kan skje om det ikke kommer på plass en slik forskrift?

– Vi så jo hva som skjedde i blåskjelloppdrettet i sin tid der en rekke anlegg ble stående i havet og det ble opp til kommunene og det offentlige å rydde opp. Selskapene var konkurs og ingen hadde egentlig eierskap til det.

Dokumenter sendt til Nærings- og fiskeridepartementet viser at det er mange kommuner og fylkesmenn som gjentatte ganger har bedt om at et regelverk må komme på plass.

Det har ikke lyktes NRK å få ytterligere kommentarer fra Nærings- og fiskeridepartementet.