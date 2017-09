Støtter forbud mot niqab og burka: – Vil sikre norske verdier

Forslaget om å innføre forbud mot niqab og burka i barnehager og utdanningssituasjoner ble vedtatt støttet i Vefsn kommune denne uken.

Rådmann i Vefsn, Erlend Eriksen mener man må kunne se ansiktet til de man kommuniserer med. Foto: Svorka Energi

Formannskapet behandlet saken 13. september. Kommunen er først ut i Nordland med å vedta støtte til forbudet.

Rådmann i Vefsn, Erlend Eriksen, innstilte positivt i høringen, og sier det ikke er ønskelig at elever dekker til ansiktet i undervisningssituasjoner.

– Det er fordi det kan hindre samhandling, kommunikasjon og et godt læringsmiljø. Det er særlig viktig for små barn i barnehager, som ennå ikke har utviklet verbalt språk, å kunne se ansiktet på den barnet kommuniserer med for å tolke mimikk og kroppsspråk.

Grundig diskutert

Kommunalsjef Trine Fåkvam sier at formannskapet hadde en grundig diskusjon om saken.

Trine Fåkvam ble ansatt som kommunalsjef i Vefsn den 1. oktober 2015. Foto: Vefsn kommune

De støttet lovendringen mot to stemmer. De to som stemte mot ønsket ikke et nasjonalt forbud, men at det lokalt i kommunene skulle være mulig å bestemme dette selv.

Hun ønsker ikke å uttale seg på om vedtaket om forbud mot niqab og burka vil falle i god jord hos de saken angår.

– Jeg ønsker ikke å ha noen formening om dette. Det må dere nesten spørre dem om, sier hun i et intervju med NRK.

Uenig

Saken har ikke sitt utgangspunkt i lokale forhold. Mange kommuner har hatt saken oppe til behandling og sendt inn svar på høringen.

Niqab (t.v.) bæres av noen muslimske kvinner som en del av en heldekkende hijab. Det er ikke registrert at noen bruker burka (t.h.) i Norge. Foto: Illustrasjon / NRK

Flere kommuner har sagt seg positiv til å forby niqab og burka i skoler og barnehager, men ikke alle er enige i lovforslaget.

Deriblant Aglo VGS, som holder til i Stjørdal kommune:

– Vi mener ikke at det er nødvendig med et forbud mot ansiktsplagg. Vi mener det sender ut feil signaler om vi skal forby noe som ikke er eller ser til å bli noe problem.

Les mer om høringen i faktaboks.

Norske verdier

Til avisa Helgelendingen forteller Eriksen at kommunen ønsker å ha et åpent samfunn der alle kan se ansiktene til hverandre.

Små barn har enda ikke utviklet verbalt språk, og må derfor kunne tolke mimikk og kroppsspråk, argumenterer rådmannen, som også vektlegger det han beskriver som «norske verdier».

– Dette er en viktig verdi i det norske samfunnet. Et slikt verdisyn bør være grunnleggende i sentrale samfunnsarenaer som barnehager og i utdanningsinstitusjoner, heter det i innstillingen.