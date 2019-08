– Jeg synes det er betimelig for velgerne å spørre seg hva man får i Nordland dersom Senterpartiet får et valgresultat tilsvarende det vi ser på meningsmålingene, sier Dagfinn Olsen (Frp).

Han er valgt inn på Nordlandsbenken på Stortinget som fast møtende vara, og er i tillegg fylkes- og gruppeleder for Fremskrittspartiet i Nordland.

KRITIKER: Dagfinn Olsen (Frp) er enig i at folket føler på en sentralisering. Foto: Ole Marius Rørstad / NRK

Olsen mener sentraliseringen i fylket har skjedd på Senterpartiets vakt, og lister en rekke områder hvor han mener partiet aktivt har sviktet nordlendingene.

– Etter 20 år i posisjon har de altså redusert buss-, båt-, ferge- og utdanningstilbudene til innbyggerne i distriktene, og heller flyttet disse inn til sentrum.

Senterpartiet satt i fylkesrådet i Nordland fra 1999 til desember 2008, og deretter fra april 2015 til nå.

Dette mener Nordland Frp man får mer av hvis Sp beholder makta Ekspandér faktaboks Fjerning av busstilbud i distriktene, økt satsing i byene

Nedleggelse av tilbud i den videregående skolen for å flytte disse tilbudene til større plasser, gjerne Bodø

Fortsatt utrangert materiell i fylkesfergedriften

Store, problematiske endringer i kystbefolkningens samferdselstilbud

Satsing på ubegripelig «finkultur» i Bodø, motstand av satsing på tilbud til barn og unge i distriktene

Motstand og sterk kritikk mot at kommunene gis økt selvråderett

Økonomisk administrativ fråtsing, overfylt fylkesråd med et kobbel av såkalte rådgivere

Økt forfall på fylkeskommunale veier

– De har etablert en egen sannhet

Og det er ikke uten grunn at kritikken mot Senterpartiet kommer i disse dager. For valgdagen 9. september nærmer seg med stormskritt.

Partiet fosser frem på meningsmålingene i nord, og er største parti i Nordland. Fokuset har ligget på sentralisering.

Olsen mener Sp legger skylda på dagens sittende regjering - der Frp er med.

– Og det er nok fordi de har fått lov til å prøve å etablere en sannhet om at regjeringen her i landet sentraliserer. Man ser jo at «mainstream-media» spiller på lag med det Senterpartiet prøver å fortelle til tross for at de selv vet at dette ikke er tilfelle.

– Må forholde oss til pengesekken vi får

Fylkesråd for samferdsel og fylkesleder for Senterpartiet i Nordland, Svein Eggesvik, innrømmer at Fremskrittspartiet har satset på veger i nord.

Eggesvik påpeker at budsjettet til fylkeskommunen er bundet av hva regjeringen bevilger dem.

– Han har noe rett, og så har han noe feil. Det er rett at Frp har satset mye på veg og samferdsel. Det bygges mye på riksveiene, men ikke så mye på fylkesveiene.

Eggesvik erkjenner at tilbudet har blitt svekket på noe av de minste plassene. Uansett mener han fylket er prisgitt støtten fra staten.

– Når vi må kutte med 260 millioner, så må vi forholde oss til den pengesekken vi har. Det er nivået over oss som bevilger oss penger. Frp er med i den regjeringen.

IKKE ENIG: Svein Eggesvik (Sp) er klar på at det er Senterpartiet som kjemper mot sentraliseringen. Foto: Nordland fylkeskommune

– Vi har mindre midler å drive med enn vi har hatt før.

Eggesvik tror det er en god grunn til at Dagfinn Olsen går etter nettopp Senterpartiet.

– De ser vel at velgerne i Nordland spesielt ser at det er ei maktforsyving. Man slår sammen kommuner og fylker, og makta flyttes fra ytterkantene og inn til sentrum. Det er vi ei motmakt til i Senterpartiet.