Forskere fra Norges geologiske undersøkelse (NGU) har gjort et stort funn av en ferskvannslomme i Norskehavet.

Funnet ble gjort på 800 meters dyp i to smale dalkløfter på kontinentalskråningen utenfor Lofoten. Egentlig skulle forskerne sjekke havbunnen her for metanutslipp, som frigjøres av varmere hav og klimaendringer. Men så dukket det altså opp en overraskelse.

– Ferskvannet lekket ut fra havbunnen. Det var svært overraskende for oss, forteller forsker og maringeolog Wei-Li Hong ved NGU.

Funnet tyder på at Norge kan ha flere store lommer, eller akvifer, med ferskvann, skjult under sedimentene på havbunnen.

Her holder forskerne på med testing av ferskvannet i Norskehavet. Foto: NORCRUST

Kan hjelpe livet i havet

Etter alt å dømme har fenomenet oppstått under siste istid, for 20.000 år siden.

Den tykke iskappen som omsluttet Norge, presset ned jordskorpen med et voldsomt trykk. Da tvang den store mengder smeltevann ned gjennom sprekker på havbunnen.

Lommen skal ligge rundt en kilometer under havbunnen, men den eksakte størrelsen er ikke kjent ennå.

Tidligere i år ble det gjort et gigantisk funn på 2800 billioner liter vann langs kysten av New Jersey og Massachusetts.

Maringeolog Wei-Li Hong sier til NRK at vannkilden i Lofoten ikke er i nærheten av like stor. Men at den kan være viktig for livet i havet.

Wei-Li Hong, maringeolog i NGU. Foto: Gudmund Løvø / NGU

– Dette vannet bringer med seg viktige næringsstoffer og kjemikalier. Vi ser at dette kan hjelpe diverse livsformer på havbunnen. Jeg tror det kan være positivt for fisken, men vi vet ikke enda omfanget.

Men det er ikke bare ved Lofoten disse lommene kan befinne seg. Hong sier også Helgelandskysten kan ha slike ferskvannskilder under havbunnen.

– Vi har hørt fra fiskere i Nordland at de også har funnet ferskvann i sjøen, vann som de kunne koke kaffe på. Det fant sted på Nordbreigrunnen noen kilometer utenfor Meløy kommune, sier Hong.

Ingen ny eksportkilde

I forbindelse med ferskvannsfunnet i Atlanterhavet, uttalte forskerne at det kunne være flere slike områder i verdenshavene og at det i fremtiden kunne utgjøre en ressurs i områder med vannmangel.

Thomas Breen, direktør i Norsk Vann, sier det i så måte hadde vært bedre om funnet hadde vært gjort i Stillehavet eller det Indiske hav, og ikke i Norge.

– Nok en gang ser det ut til at Norge sitter på den grønne gren. Her til lands vil klimaendringene føre til at vi får et våtere klima. Mens vi på verdensbasis står overfor en potensiell katastrofe med mangel på vann som vil berøre store befolkningsgrupper.

Om ferskvann fra havets bunn i Lofoten kan bli en eksportvare, er han enn så lenge en tvilende til.

– Det ville i så fall blitt svært lukrativt flaskevann. Samtidig har vi verdens råeste offshore-kompetanse, så vi har absolutt et godt grunnlag for å kunne utvikle denne type teknologi hvis det skulle vært aktuelt.